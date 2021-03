PeBloguri: Ciolacu nu-i iartă pe Iohannis și Cîțu: "Ei să stea în case, nu românii!"

​Articol susținut de PeBloguri

"Din punctul nostru de vedere nu este o dorință serioasă de dialog, este doar dorința lor de a scăpa de responsabilitate. De un an de zile le solicităm să discutăm despre pandemie, despre buget, despre PNRR. Au refuzat de fiecare dată să aibă aceste discuții cu PSD. Acum, când românii s-au săturat de prostia lor și au ieșit în stradă. Cîțu, Iohannis, Orban și Barna trebuie să stea în casă, Guvernul trebuie să stea în casă (…) Este clar că restricțiile luate de noul Guvern au adus mai mult haos din partea populației decât ordine. Au distrus parteneriatul dintre Guvern și cetățeni! Domnul Cîțu ar fi cazul să lase politica la o parte!", a afirmat liderul PSD.Ciolacu susține că încă de acum un an PSD a propus un plan coerent de combatere a efectelor pandemiei: testare extinsă, teste rapide în școli pentru a le putea ține deschise, ca restul Europei, accesul bolnavilor cronici la tratamente în spitale și renunțarea la împărțirea spitalelor în COVID și NON-COVID, pregătirea ATI-urilor. El acuză Guvernul că n-a dorit vreun dialog pe această temă iar acum ia măsuri proaste."În loc să limiteze răspândirea virusului, astfel de măsuri vor avea exact efectul invers. Guvernul este depășit de situație și ia măsuri aberante. Nu este și nici nu va fi în stare să readucă sub control pandemia. Este dreptul democratic al cetățenilor să protesteze. Atunci când statul distruge parteneriatul cu cetățenii și îi minte cu datele pandemiei este normal ca oamenii să se revolte. Acești oameni nu sunt ”teroriști” așa cum îi califică premierul Cîțu. Trebuie să își bage mințile în cap, să nu mai facă politică și să ia măsuri concrete", a atacat președintele PSD.Acesta este un conținut sponsorizat și nu reprezintă poziția HotNews.ro​Articol susținut de PeBloguri