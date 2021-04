Subiectele zilei: Cele patru nume care vor schimba majoritatea în CNA; Autostrada Sibiu-Piteşti, întârziată de indolenţa unor primari şi birocraţie; Cum a ajuns planificarea strategică urbană a orașelor românești pe mâna grupurilor de interese

Nu s-a construit un cadru nou. N-a existat un model. Se spune că foarte mult din legislația românească este de influență franceză, un sistem de drept, un sistem urban are legătură cu lucrul ăsta. Dar oare am discutat cu francezii în momentul respectiv și să vedem ce nu-i bine? Am discutat la 10 ani după. A fost un audit al urbanismului românesc undeva după anii 2000 în care experții francezi ne-au spus exact ce Nu ne așteptam. Ne-au arătat unde am dat-o în bară, DAR, în momentul respectiv, urbaniștii români au fost discreți cu concluziile auditului respectiv. Din experiența mea, am văzut foarte multe proiecte publice. Se pornește invers: când trebuie să tai panglica? La momentul X, pentru că sunt alegerile nu știu care, sau mi se termină mandatul, spune Șerban Țigănaș, președinte al Ordinului Arhitecților din România în perioada 2010-2018, într-un interviu pentru cursdeguvernare.ro