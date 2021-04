Subiectele zilei: Cum s-au certat şefa TVR şi aleşii Puterii la audierile de la Comisiile de cultură; Excavatoristul care a deblocat Canalul Suez a dormit 18 ore în 6 zile; Limba romaii şi importanţa scrierii ei

Una dintre cele mai izbitoare imagini in actiunea de deblocare a fost aceea cu nava eșuată și sub ea un excavator care părea minuscul, încercând să o deblocheze. Bussines Insider a stat de vorbă cu excavatoristul care a lucrat 6 zile ca să pună vaporul din nou pe linia de plutire. Șase zile în care fotografiile cu excavatorul lui ce părea de jucărie lângă nava gigantică au generat mii de meme-uri. Excavatoristul nu s-a amuzat, din contră, i s-a părut că lumea râde de munca lui, văzând acele postări, „dar am fost și mai motivat, pentru că am vrut ca lumea să spună: El a făcut-o!”, citează Libertatea