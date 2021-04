PeBloguri: Marcel Ciolacu a anunțat un proiect de lege care va ajuta producătorii români

​Articol susținut de PeBloguri

"În urmă cu trei săptămâni am avut la București o întâlnire cu producătorii români de echipamente de protecție. Ieri am fost și am vizitat unul dintre ei. Un producător român care în pandemie s-a reinventat, salvându-și afacerea și cele 1.700 de locuri de muncă. Un producător pe care statul român l-a ignorat total, preferând să inunde piața românească cu măști neconforme, dar Franța i-a preluat toată producția de echipamente de protecție. Un producător român care continuă să plătească salarii, taxe și impozite, în vreme ce statul român condus de Orban, Cîțu și Barna își bate joc de el! În urma acestor întâlniri am luat decizia de a depune o inițiativă legislativă prin care producătorii români să nu mai fie excluși de la licitații în favoarea unor firme fantomă, dar cu acționari prieteni buni ai actualei guvernări", a explicat Ciolacu.Potrivit președintelui PSD, prin acest proiect, redactat împreună cu reprezentanții producătorilor români, se introduce obligativitatea "criteriului verde" la licitații. Practic, cu cât ești mai departe de beneficiar, cu atât mai mult poluezi prin transportul produselor către destinație.