PeBloguri: Marcel Ciolacu: Suntem la capătul celei mai negre săptămâni din guvernarea coaliţiei

„Suntem la capătul celei mai negre săptămâni din guvernarea coaliţiei. Am avut cel mai mare număr de decese COVID de la începutul pandemiei. Mai mult, din cauza acestei absurde crize politice, românii au plătit şi economic. Avem cea mai mare creştere a euro, cea mai mare datorie publică din ultimii 30 de ani. În această săptămână România a fost singura ţară care a rămas fără ministru al Sănătăţii în plină pandemie (…) A fost de fapt o criză de pubertate politică. Am avut de-a face cu nişte partide politice imature care au pus orgoliile personale mai presus decât interesele românilor şi ale companiilor româneşti. Singura schimbare notabilă a fost faptul că prerogativele conferite de Constituţie prim ministrului au fost schimbate cu un acord al unei coaliţii. Cu alte cuvinte, din acest moment, aşa-zisul prim ministru Cîţu a devenit Pisi-Cîţu, pentru că înainte de a semna ceva va trebui să răsfoiască acordul coaliţiei să vadă dacă are voie sau nu are voie. În cazul în care nu are voie, va trebui să sune toţi preşedinţii de partid din coaliţie să-i roage frumos să îi dea voie să semneze", a spus liderul PSD.Marcel Ciolacu susține că situația a adus și un lucru bun: plecarea lui Vlad Voiculescu de la șefia Ministerului Sănătății. Totuși, senatorul social-democrat a adăugat că acest lucru ar fi trebuit făcut „de la prima moţiune de cenzură depusă de PSD, nu să aştepte să se creeze acest dezastru plătit de unii români cu viaţa ca să vină această demitere".În ceea ce privește noua numire pentru funcția de ministru al Sănătății, liderul Partidului Social Democrat remarcă că medicul Ioana Mihăilă se bucură de prezumția bunelor intenții, însă aceasta va avea de reparat ceea ce Marcel Ciolacu spune că predecesorul ei a stricat.