Subiectele zilei: Ce persoane controversate vrea să promoveze viceprimarul USR-PLUS din Capitală în conducerile spitalelor; Masinile Dacia si Renault nu vor mai putea depasi limitele legale de viteza; „Miracolul din Lieg”: cum a scăpat o localitate din Germania cu zero cazuri de COVID

Luca de Meo, presedintele grupului de firme Renault, a vorbit despre o modificare revolutionara care va fi implementata in scurt timp pe toate masinile produse. In conferinta de presa sustinuta recent, de Meo a anuntat modificari care vor revolutiona industria auto. In viitor, toate modelele companiei vor fi fabricate avand implementat in dotarea standard un sistem de recunoastere automata a limitelor de viteza pe diferite sectoare de drum. Masina va fi setata sa nu depaseasca limita legala de viteza, indiferent de actiunile soferului, potrivit ziare.com