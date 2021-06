FT: Australia se alătură unui club exclusivist în care creșterea depășește maximul pre-pandemie / România, creștere economică post-pandemie

Tensiunile comerciale cu China, declanșate de apelul Australiei în favoarea unei anchete privind cauzele izbucnirii pandemiei în Wuhan, nu au reușit să reducă exporturile, Beijingul fiind incapabil să găsească o sursă alternativă de aprovizionare cu minereu de fier pentru industria sa siderurgică.





Creșterea peste așteptări face ca economia să fie acum mai mare decât era în decembrie 2019, când coronavirusul a fost detectat pentru prima oară în China, promovând Australia într-un grup select de țări care au avut creștere în ultimele 15 luni.Dar analiștii avertizează că ritmul lent al vaccinării și un focar nou de Covid-19 în Melbourne, care a impus introducerea carantinei în statul Victoria, prezintă riscuri pentru redresare și pot încetini creșterea.„Australia se află aici într-o companie selectă”, a declarat Kristian Kolding, economist la Deloitte Access Economics. „Numai cinci alte țări se pot lăuda cu o economie care este acum mai mare decât înainte de pandemie. Iar acest obiectiv l-am atins deși am menținut cifrele Covid-19 la un nivel mai mic decât aproape oriunde altundeva.”Combaterea cu succes a pandemiei și măsurile de stimulare ale Australiei au mărit încrederea în mediul de afaceri, determinând o creștere cu 5,3% a investițiilor private în primul trimestru.Aceasta s-a bazat pe o creștere cu 11,6% a investițiilor în utilaje și echipamente, cea mai mare înregistrată după ultimul trimestru al lui 2009. Investițiile imobiliare au crescut cu 6,4% comparativ cu trimestrul anterior.PIB-ul a crescut cu 1,1% de la an la an, iar în ultimul trimestru al lui 2020 cu 3,2% față de al treilea trimestru.Redresarea Australiei a fost susținută de creșteri ale prețurilor mărfurilor, în special al minereului de fier, cu condițiile comerciale - raportul dintre prețurile de export și cele de import - crescând cu 7,4% în primul trimestru, când s-a înregistrat și un nivel-record al surplusului de cont curent de 14,2 miliarde de dolari americani.Conform acesteia, economiile țărilor Organizației de Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), un grup de state bogate, au scăzut în medie cu 2,7% de la începutul pandemiei.Pandemie care rămâne totuși o problemă. Australia a prelungit miercuri carantina de șapte zile impusă în Melbourne din cauza unui focar, în vreme ce au fost administrate numai 4,4 milioane din cele 40 de milioane de doze de vaccin estimate a fi necesare pentru imunizarea populației de 25 de milioane.„Performanța economică relativă a țărilor va depinde mai mult decât orice de viteza cu care vor fi vaccinate populațiile”, a declarat Saul Eslake, profesor la Universitatea din Tasmania.„Iar pe acel front suntem cu mult în urma Regatului Unit, SUA și Canadei, ba chiar și a Europei continentale. Așadar nu este nicidecum garantat că vom rămâne în fruntea plutonului.”