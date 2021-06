Le Figaro: Copiii riscă o "catastrofă generațională" din cauza pandemiei

Pandemia Covid-19 a afectat grav drepturile copiilor din întreaga lume și tinerii riscă o "catastrofă generațională", dacă guvernele nu acționează, subliniază ONG-ul KidsRights într-un studiu anual publicat joi, 3 iunie. Milioane de copii nu au avut acces la educație din cauza restricțiilor de sănătate, ceea ce are consecințe pe termen lung asupra sănătății lor fizice și mintale, avertizează organizația pentru drepturile omului, cu sediul la Amsterdam.Efectele pandemiei "au depășit, din păcate, previziunile pe care le-am făcut la începutul său acum un an", s-a lamentat Marc Dulleart, fondatorul și președintele ONG-ului. "În afara pacienților cu coronavirus, copiii au fost cel mai puternic afectați, nu direct de virus, ci pentru că au fost trecuți cu vederea de guvernele din întreaga lume", a spus el. "Renașterea educațională este cheia pentru a evita o catastrofă generațională", subliniază Marc Dulleart.Potrivit ONG-ului, mai mult de 168 de milioane de copii nu au putut participa la școală, în timp ce unul din trei copii din lume nu are acces la şcoala la distanță. 142 de milioane de copii au ajuns într-o situaţie cu lipsuri materiale atunci când economia globală a fost lovită de pandemie și 370 de milioane de copii nu mai primeau mese școlare. În plus, 80 de milioane de copii minori ar putea să nu aibă imunizările de rutină pentru alte boli din cauza presiunii asupra îngrijirii sănătății, cred autorii raportului. De asemenea, aceștia sunt îngrijorați de "creșterea incredibilă" a violenţei domestice în timpul închiderilor, violenţă ale cărei victimne sunt adesea copiii. victime.KidsRights l-a lăudat pe fotbalistul de la Manchester United, Marcus Rashford, pentru campania sa de prelungire a meselor școlare gratuite în Marea Britanie. Printre alte motive de satisfacție, organizația a lăudat Bangladeshul pentru că a consacrat un canal național de televiziune şcolii la domiciliu și a aplaudat Belgia și Suedia pentru că au încercat să-și mențină școlile deschise.Islanda, Elveția și Finlanda se află în fruntea "Indexului KidsRights 2021", care clasează 182 de țări în funcţie de respectarea Convenției internaționale a drepturilor copilului. Ciadul, Afganistanul și Sierra Leone se plasează pe ultimele locuri. Franța, pe locul 8 în clasament, a progresat cu un loc față de anul precedent. Pentru prima dată, ONG-ul a inclus Palestina pe lista sa, plasând-o pe locul 104 pentru atenția acordată asistenței medicale în ciuda circumstanțelor dificile. În contrast, ca și în anii precedenți, Marea Britanie, Australia și Noua Zeelandă au regresat în clasament din cauza lipsei de protecție pentru unii copii. Austria și Ungaria au căzut și ele în clasament, din cauza discriminării "îngrijorătoare" a copiilor romi.https://www.lefigaro.fr/sciences/les-enfants-risquent-une-catastrophe-generationnelle-en-raison-de-la-pandemie-20210603