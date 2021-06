Subiectele zilei: Filiala irlandeză a Microsoft a plătit, în 2020, zero taxe la un profit de 315 miliarde de dolari; Ciudata „umflare” a dosarului Revoluției: de la 1.500 la 3.330 de volume; Corupţii nu vor mai putea beneficia de pensia specială

, deoarece este „rezident” în scopuri fiscale în Insulele Bermude, informează The Guardian. Potrivit sursei citate, compania Microsoft Round Island One a înregistrat anul trecut profituri egale cu aproape trei sferturi din întregul produs intern brut al Irlandei - în ciuda faptului că are zero angajaţi. În declaraţia sa fiscală se arată: „Întrucât compania este rezidentă fiscal în Insulele Bermude, nu se impun taxe pe venit”. Bermuda nu percepe impozit pe profit, potrivit Adevărul