România văzută din străinătate: Mai atinge România anul acesta imunitatea de turmă față de covid-19?; Nervi în Coaliție - USR PLUS se opune „tunului Romexpo” și cedării unor imobile către Biserica Ortodoxă

Conducerea USR PLUS a decis ca partidul să nu susțină transferul unor bunuri ale statului către privat, fără licitație. Cearta din Coaliție pleacă de la cedarea terenului de la Romexpo, un adevărat „tun imobiliar", după cum e caracterizat de USR PLUS, dar și a unor bunuri care ar ajunge la BOR. Legea prin care complexul Romexpo primește în proprietate gratuită un teren de 46 de hectare a fost trimisă de președintele Iohannis la reexaminare în Parlament. Legea a fost caracterizată de USR PLUS drept un „tun imobiliar de peste 300 de milioane de euro”, dar a fost puternic susținută de PNL. Actualul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, afirma, anul trecut, de la tribuna Parlamentului, că proiectul este făcut cu dedicație pentru „grupul Iulius”, scrie Europa Liberă

Agenția Națională de Integritate a intrat în anonimat în ultimii ani, rolul său diminuându-se constant. Integritatea a fost lăsată fără mari puteri de politicieni, iar de peste un an și jumătate instituția nici măcar nu mai are un președinte plin. Bogdan Stan a fost ultimul președinte al Agenției Naționale de Integritate care a primit un vot în Parlament. Mandatul său a expirat în decembrie 2019. El a încercat o negociere secretă cu premierul Ludovic Orban pentru a i se prelungi perioada în fruntea ANI cu încă un an, prin Ordonanță de Urgență și fără concurs. Planul său a eșuat, deși subiectul fusese prezentat și în ședința de Guvern. De atunci, în fruntea Agenției se află vicepreședintele instituției, dar și mandatul acestuia expiră în toamna acestui an, scrie Europa Liberă