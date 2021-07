Adevărul: Vicepreşedinte USR PLUS Cluj-Napoca, fost ofiţer SRI: ”Să încerci să infiltrezi un agent SRI într-o filială de partid la Cluj mi se pare total ineficient”

​Lucian Mate, care este vicepreşedinte al organizaţiei în urma alegerilor din 26 iunie, a activat şapte ani în SRI, potrivit Adevărul.





​Vicepreşedintele USR PLUS Cluj-Napoca a fost ofiţer SRI între 2009 şi 2016, fiind recrutat în timp ce lucra ca IT-ist la Banca Transilvania. „Am avut o ambiţie personală, am vrut să văd dacă reuşesc să intru în SRI. După 7 ani, mi-am dat demisia şi am luat-o de la început în IT. Am luat decizia de a renunţa şi din considerente financiare. Ca new joiner (nou venit-nr) în IT câştig mai bine ca un angajat cu grad de căpitan acolo”, spune el.







Infiltrează SRI agenți în partidele politice sau nu? Iată ce spune Mate: „Sincer, da, cred că e posibil, nu ştiu, habar n-am. Eu n-am lucrat pe partea asta. Tot timpul ni se spunea să nu ne implicăm în politică şi chiar eram monitorizaţi în acest sens. Eu am fost cat de apolitic se poate. Nu ştiu cei mari ce interese pot avea, poate, nu zic nu. Să infiltrezi un agent...Nu ştiu ce să zic, poate, dar la Centru. Să încerci să infiltrezi un agent SRI într-o filială de partid la Cluj mi se pare total ineficient... Să-l infiltrezi la Cluj ca să ce?”







Cazuri din trecut:









Fosta șefă USR București, Roxana Wring, a colaborat cu Securitatea , a decis Curtea de Apel București în iunie 2020. În urma deciziei, aceasta a demisionat din partid.





Claudia Postelnicescu, fosta purtătoare de cuvânt a filialei din Ilfov, care a fost exclusă din partid după ce l-a criticat și i-a adus mai multe acuzații liderului Dan Barna, a susținut că una dintre membrele formațiunii, Alina Pop, a fost măritată cu liderul PSD de 13 ani, Georgian Pop, și derulează afaceri inclusiv cu Serviciul Român de Informații (SRI). Mai mult decât atât, ea a vorbit și despre „fosta USR-istă” Camelia Crișan, care și-a dat demisia recent din Uniune, tocmai pentru legături cu agenția română de contraspionaj.





„Da, am fost căsătorită, timp de 13 ani, cu Georgian Pop. E un aspect al vieții mele private pe care nu l-am negat niciodată, o relație începută în adolescență, care s-a întrerupt la un moment dat, așa cum se rup multe în zilele noastre când divorțul, din fericire, nu mai este blamat social. În timpul mariajului, parcursul meu profesional s-a dezvoltat independent de cariera politică a fostului meu soț.”, a reacționat Alina Pop.