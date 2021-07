Va fi China următoarea victimă a Afganistanului?

Afganistan este o țară susceptibilă la dezastre naturale grave și repetate, între care inundații, cutremure, avalanșe, alunecări de teren și secete. Această țară din Asia Centrală fără ieșire la mare e cunoscută și pentru relieful ei accidentat. Sunt factori care contribuie la reputația ei de „Cimitir al Imperiilor”. Cum SUA aproape și-au încheiat retragerea forțelor militare de pe acest pământ îndepărtat, punând astfel capăt războiului american, devine limpede că foarte puțin s-a obținut în acești aproape 20 de ani de război, potrivit National Interest Talibanii controlează în prezent aproape 188 din cele 407 districte ale țării, iar alte 135 se află sub un control incert. Mulți experți apreciază că e doar o chestiune de timp ca talibanii să recâștige controlul asupra întregii țări. Și totuși, dintr-un anumit punct de vedere talibanii sunt niște nou-veniți și ar putea fi ușor eliminați.Porecla de „Cimitir al Imperiilor” e potrivită, întrucât nenumărate puteri au purtat campanii militare în regiune - doar pentru a pleca apoi înfrânte și distruse.Printre ele regăsim Imperiul Maurya [imperiu antic indian din sec. 4-2 î.e.n. - n.trad.], imperiul lui Alexandru Macedon, Califatul Rașidun, Imperiul Mongol sub Ginghis Han, Imperiul Timurid, Imperiul Mughal, Imperiul Sikh, mai multe imperii persane, Imperiul Britanic și URSS. Și nici măcar nu se consideră că acest pământ ar avea mult de oferit. Chiar dacă astăzi se știe că e bogat în resurse naturale, faptul că țara nu are ieșire la mare face ca accesul la ele să fie dificil.Afganistanul a fost totuși locul atât de multor conflicte întrucât a fost considerat vital pentru controlul Asiei de Sud. În secolul 19, Afganistanul a jucat un rol important în Marele Joc - lupta pentru putere dintre Regatul Unit și Rusia. Deși niciuna dintre puteri nu-și dorea de fapt să controleze efectiv teritoriul; în schimb au căutat să susțină conducători prietenoși, deși britanicii au ajuns să fie prinși în conflicte acolo atunci când marionetele lor de facto nu mai făceau față.Armata britanică a mărșăluit de mai multe ori pe acest pământ îndepărtat cu simplul obiectiv de a menține statu-quo-ul. Invazia sovietică a Afganistanului survenită un secol mai târziu e considerată în esență un „Război din Vietnam al URSS”, în care Vestul era angajat într-un război prin interpuși cu blocul comunist. Sprijinul american pentru mujahedinii islamici va fi contribuit poate la alungarea sovieticilor, dar acest lucru a dus la rândul lui la ascensiunea potentaților militari regionali și în cele din urmă la apariția talibanilor.Beijingul are planuri mari pentru Afganistan acum, când SUA și NATO au evacuat practic țara, conform unui articol de săptămâna aceasta din The Daily Beast. Acesta scrie că „China e pregătită să-și facă o intrare exclusivă în Afganistanul post-american prin a sa Inițiativă Centură și Drum (BRI)”. O sursă apropiată guvernului afgan a declarat sub condiția anonimatului pentru The Daily Beast că autoritățile de la Kabul tratează tot mai intens cu China extinderea până în Afganistan a unui Coridor Economic China-Pakistan (CPEC) de 62 de miliarde de dolari - proiectul-fanion al BRI, care presupune construcția de autostrăzi, căi ferate și conducte energetice între Pakistan și China.S-a afirmat că, în culise, guvernul Afganistanului întâmpină China cu brațele deschise, în timp ce Statelor Unite le face cu mâna în semn de adio. The Daily Beast mai scrie că strategia BRI presupune conectarea Asiei cu Europa și Africa de către China prin intermediul unor rețele terestre și maritime ce ar putea include vreo 60 de țări. E în esență versiunea de secol 21 a străvechiului „Drum al Mătăsii”, care aducea în Europa mărfuri exotice din Extremul Orient.Strategia este aceeași: să se promoveze conectarea inter-regională, răspândind concomitent influența Chinei în lume. Și nu va fi ieftin. De asemenea, numai construcția BRI ar putea costa China până la 4 trilioane de dolari. Dacă unii cred că Beijingul și i-ar putea alia chiar și pe talibani prin BRI - iar insurgenții au afirmat că vor sprijini proiectele care deservesc interesele Afganistanului -, regiunea are mult sânge amestecat în nisip și e improbabil să devină oricând în viitorul apropiat un tărâm al păcii.Conflictul armat și războiul civil fățiș nu sunt tocmai ideale pentru cei care ar trebui să transporte mărfuri prin Afganistan. Mai mult, ar putea să apară o versiune de secol 21 a Marelui Joc. India „i-ar putea crea probleme Chinei” în Afganistan, iar New Delhi „are toate motivele s-o facă”, a scris Gordon Chang într-un editorial extern publicat în revista The Hill. Chang este unul dintre numeroșii experți în China care au declarat un lucru ce ar trebui să fie evident: „China va eșua aproape cu siguranță în cimitirul afgan”. National Interest (preluare Rador)