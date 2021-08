5 august 1976. Cum a fost asasinat monseniorul Vasile Zăpârțan de Securitate, în Germania, prin înscenarea unui accident rutier / Pacepa: "Omoară-l fără milă!", a cerut Ceaușescu

„Ceaușescu poate fi teribil de violent când are pică pe cineva. Curând după venirea sa la putere a simțit pentru prima dată gustul usturător al criticii publice, venită din partea unui lider emigrant român și reacția sa imediată a fost: "Omoară-l fără milă!". Omul care l-a criticat a fost Vasile Zăpârțan, un preot emigrant (greco-catolic) care trăia în Germania de Vest și care a denunțat cultul personalității lui Ceaușescu, atât în discursuri publice, cât și în slujbe bisericești.”







Începând cu anul 1978 funcția de rector al misiunii române unite din München a fost preluată de Octavian Bârlea. (D.M.)

A fost corespondent pentru România al publicației Kirche in Not, editată de fundația Kirche in Not, înființată pentru sprijinul bisericilor creștine din lagărul socialist. Monseniorul Zăpârțan era un fervent critic al regimului comunist de la București, pe care îl ataca în luări de poziție publice, denunțând nu numai persecuția Bisericii Catolice din România, ci și „subjugarea și înjosirea Bisericii Ortodoxe Române de către regimul comunist.”Deseori, părintele Vasile Zăpârțan îi însoțea pe refugiații sosiți, la lagărele de refugiați de la Zirndorf sau Nurenberg, ajutându-i să se înregistreze și să primească adăpost.În ziua de 5 August 1976, Monseniorul Vasile Zăpârțan a plecat la Nürnberg împreuna cu doctorul Dumitru Leontieș și cu alte două persoane recent venite din România, pentru a le înregistra și a le face formalitățile necesare rămânerii în Germania.În după-amiaza acelei zile, pe la orele 14.00-15.00, întorcându-se de la Nürnberg la München, între Manching și Langenbruck, automobilul monseniorului Zăpârțan a "deviat" de pe autostradă (după spusele șoferului autocamionului care venea din spate, fiind martor) și a intrat într-un copac de pe marginea autostrăzii. Atât Monseniorul Zapârțan cat și Dumitru Leontieș au decedat.Inițial, ancheta autorităților federale a evidențiat explicit indicii conform cărora accidentul fusese provocat, suspectând un asasinat, dar ulterior cazul a fost închis în mod suspect.După defectarea sa, fostul șef al spionajului comunist, generalul Ion Mihai Pacepa, dezvăluia că acest "accident" a fost opera regimului comunist din România, execuția preotului Zăparțan fiind ordonată personal de Ceaușescu (cf. Orizonturi Rosii, Editura Ziarului "Universul", New York 1988, p.131).