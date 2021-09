Boc n-a găsit IT-istul care să lucreze la Primărie, pentru 10.000 lei: „Trebuie să recunoaștem. Salariul e mic”

Nimeni nu vrea să lucreze la Primăria Cluj-Napoca, pe post de IT-ist, pentru un salariu de 10.000 lei. Emil Boc a recunoscut că salariul este mic pentru ofertele care se găsesc pe piață aici, scrie monitorulcj.ro.





„N-am găsit IT-istul ăla cu 10.000 de lei. Trebuie să recunoaștem că e mic salariul pentru ceea ce există pe piața clujeană și cât se plătește în privat, se pare că este destul de mic. Ați văzut că suntem orașul cu cea mai mare concentrare de IT-iști pe metru pătrat din Europa. Asta nu este produsul unei decizii de ultim moment. Noi am lucrat pe strategia din 2007, când am dat strategia orașului în direcția asta de economia cunoașterii, de a lua inteligența, creierul, ca avantajul cel mai competitiv important al acestui oraș. Eu nu pot ridica oferta pentru că eu sunt lege publică, eu nu pot trece peste legile statului român care dau baremele după care se poate mări un salariu. Nu suntem la privat ca să spun, no hai, poftim de la primar.”, a explicat Emil Boc la o emisiune radio.