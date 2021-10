Corriere della Sera: Infecțiile cu COVID-19, în creștere în întreaga Europă: În România este "o catastrofă"

În Statele Unite, curba de contaminare este în scădere față de vârful atins în septembrie cu varianta Delta. Cazurile zilnice sunt de aproximativ 73.000, jumătate față de acum o lună. Dar este un nivel egal cu cel din octombrie 2020, când vaccinurile nu erau disponibile. Aceeași dinamică pentru numărul deceselor (circa 1.500 pe zi) și pentru pacienții internați la terapie intensivă: 14.900. Sunt mai mult sau mai puțin aceleași cifre înregistrate toamna trecută. Procentul național de vaccinați complet este de 57%. Pe cele două coaste, ponderea variază între 60% și 70%. Dar în Sud scade la 44%-48%.





Marea Britanie pare să fi inversat tendința: luni au fost 36.657 de cazuri noi, în scădere cu 25% față de acum o săptămână. Și tot luni au fost raportate 38 de decese, în scădere cu 16% față de lunea trecută. Media ultimei săptămâni este acum de 45.100 de infecții pe zi și 135 de decese. În spital sunt 8.239 de pacienți internați pentru coronavirus, dar doar 20% din paturile de la terapie intensivă sunt ocupate de pacienți cu COVID-19. În prezent, 86% din populația de peste 12 ani a primit cel puțin o doză de vaccin și 79% este complet imunizată.





Un al cincilea val mic, poate legat de relaxarea populației în ceea ce privește doza de rapel a vaccinului este ceea ce s-ar putea întâmpla în Franța, unde ministrul Veran a lansat luni o campanie de rapel pentru persoanele în vârstă și pentru persoanele cu risc. Francezii peste 12 ani cu vaccinare completă sunt 86,2%, cazurile noi sunt 5.005 în 24 de ore, cu 1.227 mai multe decât săptămâna precedentă. Dar președintele Consiliului de orientare a vaccinării, Alain Fischer, este optimist: "În curând virusul ar putea deveni endemic, adică prezent, dar fără a provoca infecții severe".





În ultimul interviu în calitate de cancelar, Angela Merkel a insistat asupra importanței "de a lăsa nemții liberi să aleagă" dacă să se vaccineze. De fapt, 66,2% din populație este vaccinată. Doar cei care au cele trei "3g" (test, vindecare sau vaccinare) pot participa la majoritatea evenimentelor vieții publice la interior, de la restaurante până la vizite la cei dragi în spital. În mijloacele de transport public, masca FFP2 este obligatorie.





Însă, virusul continuă să circule. Media cazurilor noi este din nou în jur de 13.000 pe zi (12.775 duminică), cu 57% mai multe decât acum 15 zile; media deceselor a fost de 68 pe zi în ultima săptămână, cu 11% mai multe decât acum 15 zile.





Rata de infectare la 100.000 de locuitori este de 95,1: de la vârful din 13 mai nu mai depășise 100, dar tendința este în această direcție. Oricum, nu există nicio îngrijorare cu privire la supraaglomerarea unităților de terapie intensivă. Starea de urgență națională, în vigoare din 28 martie 2020, ar trebui să se încheie potrivit legii pe 25 noiembrie. Și, totuși, având în vedere noua creștere, mulți cer Parlamentului național să voteze pentru o prelungire.





În România, penultima țară din UE la numărul de vaccinați, infecțiile și decesele sunt la cote maxime. Locurile de la terapie intensivă sunt toate ocupate, președintele Klaus Iohannis a numit situația "o catastrofă" înainte de a anunța noile restricții severe, anti-Covid, în vigoare de luni: școli închise, certificat verde obligatoriu și în centre comerciale, în magazine și pentru a ieși noaptea. Aici, ca și în alte țări ex-sovietice, lipsa de încredere în instituțiile publice după decenii de regim comunist a alimentat scepticismul în ceea ce privește vaccinurile. Pentru prima dată, însă, numărul persoanelor imunizate este în creștere: au trecut de la 30% la 40% în numai câteva zile.





În mai, Rusia încă mai putea crede că ce a fost mai rău a trecut. Dar, apoi, odată cu numărul redus de persoane vaccinate și cu absența aproape totală a măsurilor restrictive, lucrurile s-au precipitat. În urmă cu șase luni, erau 8.000 de cazuri noi pe zi, cu 330 de decese și spitalele nu mai erau sub presiune. Au crescut la 25.000 în iulie, apoi au scăzut la 20.000 între august și septembrie. Apoi, aproape 40.000 de cazuri înregistrate luni. La fel și morții, acum sunt peste 1.000 pe zi. Și cei vaccinați sunt încă puțini: doar 40% dintre adulți. Acum, Moscova încearcă să salveze situația: între 28 octombrie și 7 noiembrie închide școli, magazine, birouri și fabrici.





După 20 de luni de închidere, turiștii se pot întoarce în Israel de săptămâna viitoare. Nu toți: trebuie să fii vaccinat sau vindecat și nu trebuie să fi trecut mai mult de șase luni de la a doua doză sau de la certificatul de vindecare. Țara le-a anticipat pe toate celelalte cu a treia injecție, disponibilă din august 2021: cazurile grave (acum 284) s-au înjumătățit față de atunci. Rămâne îngrijorarea pentru numărul de persoane nevaccinate (650.000 din 7 milioane care ar fi putut să facă acest lucru) și pentru milionul de persoane care au omis a treia doză. Guvernul se pregătește să extindă campania la copiii cu vârste cuprinse între 5 ani și 12 ani.





Dar virusul COVID-19 pune la grea încercare și Marea Britanie, datorită deciziei "free all" a premierului Boris Johnson, abia acum fiind pusă sub semnul întrebării, având în vedere gama relativ mare de tineri nevaccinați: nu este o coincidență că infecțiile, în Londra și în împrejurimi, au fost aduse de tinerii sub 18 ani (deși luni au fost câteva mici semnale de încredere). Dinamică similară în Olanda, care are una dintre ratele de infectare cu cea mai rapidă creștere din Europa: aproape toate restricțiile, inclusiv distanțarea, au fost eliminate în septembrie.