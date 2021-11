Siegfried Mureşan critică alianţa PNL-PSD: Grindeanu rămâne premierul care a dat OUG 13. E o nedreptate pentru doamnele din România că Firea este singura femeie din guvern

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan critică decizia partidului de a se alia cu PSD în detrimentul USR. “Între 2016 şi 2019, am reuşit să ne credibilizăm prezentându-ne ca fiind principala alternativă la PSD. România nu are nevoie de întoarcerea PSD la guvernare. Garanţiile de reformă erau mai mari alături de USR”, sustine Siegfried Mureşan într-un interviu pentru News.ro acordat la Strasbourg.





News.ro: În timpul guvernării Dragnea, liderii europeni, inclusiv cei socialişti, au criticat PSD pentru atacul la statul de drept. Azi cum văd aceiaşi lideri europeni faptul că PNL face coaliţie cu PSD?





Siegfried Mureşan: Poziţionările instituţiilor UE în perioada 2017-2019 la adresa guvernului României au fost date în principal de opiniile experţilor, juriştilor, care atunci, pe baze obiective, au evaluat că guvernele PSD au atacat Justiţia, au pus în pericol statul de drept şi au afectat combatarea corupţiei. Pe baza acelor evaluări ale experţilor au urmat poziţionări ale politicienilor, nu numai din PPE. Spre exemplu, prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, este socialist. A fost unul dintre principalii apărători ai statului de drept şi ai valorilor europene. Deci mă aştept ca poziţionările instituţiilor europene să fie în următoarea perioadă exact ca în 2017-2019, strict pe baza lucrurilor care se întamplă, nu pe baza ecourilor din presă.





News.ro: Dar n-a fost totuşi o surpriză la Bruxelles şi Strasbourg? Nu v-au întrebat liderii europeni cum aţi ajuns să vă aliaţi cu PSD, partidul pe care PNL îl critica vehement inclusiv aici, la Strasbourg?





Siegfried Mureşan: Adevărul e că în ultimele săptămâni au existat probleme mai mari la nivel european decât politica din România. A existat situaţia extrem de tensionată de la frontiera cu Belarus, există situaţia foarte complicată din Polonia, unde se desfăşoară un atac concertat la adresa Justiţiei şi unde există un conflict deschis între premierul eurosceptic şi instituţiile UE, conflict care merge până în situaţia în care PNRR-ul Poloniei nu este încă aprobat de Comisia Europeană, prin urmare Polonia va pierde foarte probabil suma de prefinanţare de 13%. Situaţia politică din România nu a fost prea mult discutată la nivel european nici de bine, nici de rău în ultima perioadă.





News.ro: A fost o discuţie între preşedintele Iohannis şi Ursula von der Leyen sau alţi lideri europeni pe tema coaliţiei cu PSD?





Siegfried Mureşan: Nu ştiu, dar ca să fiu cinstit, nici dacă aş sti, nu v-aş spune.





News.ro: Aţi fost în stradă la protestele anti-PSD din timpul guvernului Grindeanu. Acum, când îl vedeţi pe Sorin Grindeanu vicepremier în guvernul liberal Ciucă, cum vă simtiţi?





Siegfried Mureşan: Pentru mine, Sorin Grindenau va fi premierul care a dat OUG 13, ordonanţa care a scos sute de mii de oameni în stradă. Fiecare partid îşi decide propriii reprezentaţi în guvern, dar pentru mine Sorin Grindeanu a fost şi rămâne premierul care a dat OUG 13. Nu sunt deloc încântat să-l văd în Guvernul României. La fel cum nu sunt încântat nici să văd că fostul primar eşuat al Capitalei, Gabriela Firea, este propus pentru a fi ministru. Este o nedreptate pentru doamnele din România ca singura femeie din guvern să fie Gabriela Firea. Sunt sigur că există mult mai multe doamne competente care ar putea reprezenta mai onest ţara la masa guvernului.





News.ro: Aţi fi preferat refacerea alianţei cu USR?





Siegfried Mureşan: Categoric, da. În Parlamentul European, negociez aproape în fiecare săptămână cu europarlamentari din USR. S-a întâmplat adesea să fim pe poziţii diferite la începutul discuţiilor, dar am ajuns mereu la un acord. În fosta coaliţie, PNL avea un rol de lider. Acum, PSD este partidul mai mare. Garanţiile de reformă erau mai mari alături de USR. Acum reformele ar trebui să se faca împotriva partenerului de coaliţie.





News.ro: Cum va ieşi PNL din alianţa cu PSD?





Siegfried Mureşan: În 2016, PNL a pierdut alegerile în urma PSD cu 20 de procente. În 2019, am fost la 4 puncte în spatele PSD, iar acum sondajele arată iar o diferenţă de aproape 20% în favoarea PSD, deci suntem mai aproape de înfrângerea din 2016 decât de rezultatul din 2019, care ne-a permis totuşi să formăm un guvern fără PSD. Între 2016 şi 2019, am reuşit să ne credibilizăm doar printr-o diferenţiere de PSD şi prezentându-ne ca fiind principala alternativă la PSD, ca fiind altfel decât PSD. Ce a fost valabil în trecut e valabil şi în viitor. Dacă nu ne vom diferenţia de PSD, nu cred că vom reuşi să-i batem.





News.ro: Credeţi că e nevoie ca Florin Cîţu să plece din fruntea PNL?





Siegfried Mureşan: Eu nu am criticat niciodată public colegii de partid. Eu am susţinut candidatura lui Ludovic Orban, dar am făcut-o în mod pozitiv, fără să spun nicio frază critică la adresa niciunui coleg de partid. Ca atare, ca membru de partid, nu mă veţi vedea cerând demisia altui coleg de partid. Nu am făcut-o niciodată. Dar este evident că PNL se află într-o situaţie foarte delicată acum, într-un punct critic. De 31 de ani, am văzut cum PSD este partidul care s-a opus mereu modernizării şi reformării României. Nu cred că PSD s-a schimbat. România nu are nevoie de întoarcerea PSD la guvernare.





News.ro: Rămâneţi în PNL sau plecaţi cu Orban?





Siegfried Mureşan: În Parlamentul European, pentru a putea face lucruri bune pentru România, este esenţial să fii parte a unui grup parlamentar puternic. Noi azi suntem parte a PPE. Intenţia mea e ca şi în următorii ani să fac lucruri concrete pentru oameni, iar prezenţa în cel mai mare grup politic e esenţială.





News.ro: PNRR poate fi renegociat? PSD spune că se poate.





Siegfried Mureşan: Până în acest moment, după negoceri îndelungate, au fost aprobate 22 de planuri PNRR. 4 sunt încă neaprobate, iar Olanda nici măcar nu şi-a depus planul. Fiecare plan este aprobat după o foaie foarte clară de parcurs. Nu poţi, după ce ai ajuns la litera Z, să te întorci la litera A. România îşi va primi în următoarele săptămâni prefinanţarea de 13%, aproximativ 3,8 miliarde de euro. Există în regulamentul european o prevedere prin care anumite aspecte ale PNRR pot fi renegociate, dar numai pe criterii obiective, dar asta nu înseamnă criterii politice, nu înseamnă formarea unui nou guvern. Chiar Comisia Europeană a spus că PNRR este planul României, nu planul guvernului României. Criterii obiective înseamnă: dacă pe durata implementării Planului concluzionăm că unele obiective nu pot fi făcute, că în anumite domenii fondurile nu pot fi absorbite, atunci se poate avea în vedere o ajustare a PNRR, dar nu o renegociere concretă. Atenţie! O ajustare la lucruri mici, de detaliu, nu o schimbare completă de filosofie. Deci se pot face mici modificări, pe criterii obiective, însă cu siguranţă nu pe criterii politice, cu siguranţă nu înainte de începerea implementării efective a Planului şi cu siguranţă nu la capitolul reforme. Fiecare guvern şi-a asumat obiective de etapă. Dacă nu îndeplineşti acele obiective, nu poţi primi tranşele de bani programate din 6 în 6 luni. Aşadar, pentru reformele asumate nu există spaţiu de negociere. Legislaţia europeană prevede ca fiecare investiţie din PNRR să fie începută până la 31 decembrie 2023 şi finalizată până la 31 decembrie 2026. La finalul anului 2026, legea europeană expiră, deci, ulterior, Comisia Europeană nici dacă ar vrea, nu ne-ar mai putea plăti, pentru că nu mai are bază legală. În concluzie, spaţiul de renegociere este extrem de mic.