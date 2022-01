Omicron: Risc mic pentru indivizi, risc mare pentru societate. Dar nu trebuie să închidem societatea - o opinie din „The Post” pe care e bine s-o știm

Intrăm în al treilea an de pandemie și situația este confuză. SUA au depășit mult numărul de infectări din valurile anterioare, dar multe afaceri rămân deschise, stadioanele sunt ticsite și copiii se înderaptă către școli. Iar titlurile anunță că „infectările cu omicron par mai blânde”, dar „aceasta ar putea fi cea mai mare problemă sanitară a vremurilor noastre”, notează The Washington Post.

Iată cum trebuie să armonizăm contradicțiile în care trăim: riscul pentru indivizi este redus, cel pentru societate este mare. Soluțiile politice care cer sacrificii individuale semnificative nu vor da roade; în locul lor avem nevoie să conștientizăm uzura foarte reală a populației și să venim cu strategii practice care să mențină în funcțiune societatea.

Cercetările indică tot mai clar că omicron provoacă o boală mai puțin severă decât variantele anterioare. În plus, vaccinarea – mai ales cu un booster – pare foarte protectoare împotriva spitalizării și decesului. Tsunami-ul transmiterii virale înseamnă că mulți din cei vaccinați se vor infecta, dar imensa majoritate vor avea simptome între o răceală obișnuită și gripă.

Rezultatul este că nu ar fi rezonabil să le ceri oamenilor vaccinați să se abțină de la activitățile pre-pandemice. În cele din urmă, riscul individual este mic, dar este mare prețul pentru a-i ține pe elevi departe de școli, a trage obloanele la restaurante și magazine și a opri călătoriile și comerțul.

În același timp, dinamica scăpată de sub control a virusului amenință existențial societatea. Atâția pompieri și personal medical de la urgențe sunt absenți din cauza lui covid-19, că orașul Cincinatti a declarat stare de urgență. Unu din șase ofițeri de poliție din New York City are simptome sau a fost diagnosticat cu covid-19 săptămâna trecută. Mii de zboruri au fost anulate, în parte din cauza absenței personalului aflat în carantină.

Situația cu care se confruntă spitalele este deosebit de înspăimântătoare. Cel puțin șase spitale din Maryland au intrat în stare de criză, acuzând epuizarea resurselor. Statul New York a cerut unui număr de 32 de spitale să amâne operațiile care nu sunt urgente. Conducători de la nouă spitale din Minnesota au anunțat „Suntem zdrobiți. Suntem copleșiți.”

Statele Unite au trei opțiuni pentru a înfrunta valul. Prima – se poate impune „lockdown”, Unele țări din Europa și Asia au ales această cale, dar cred că nu este un început bun, spune autoarea Leana Wen, profesoară la George Washington University Milken Institute School of Public Health și fostă comisar pentru sănătate la Baltimore. Chiar dacă va aduce omicron sub control mai repede, nu există dorință politică sau susținere publică pentru acest nivel de sacrificiu colectiv.

A doua – să lăsăm omicron să-și urmeze calea. Există un curent de gândire că este atât de contagios, că va infecta oricum aproape pe oricine, și ar fi mai bine să luăm această variantă și să dezvoltăm imunitate suplimentară. În loc de a încerca să-l oprim, am putea să-l tratăm pe omicron ca pe răceala obișnuită. Nu-i izolăm pe oamenii răciți și renunțarea la izolare și carantină ar atenua criza de personal și ar menține economia în funcțiune. Totuși, această cale de răspândire necontrolată ar împinge aproape sigur multe spitale dincolo de limite, iar pacienți ar putea muri pentru că n-au avut asistență la timp.

Există și o a treia cale, care ar putea urmări salvarea spitalelor și minimizarea frământărilor. Nu avem nevoie să le cerem oamenilor să stea acasă, ci să poarte măști de calitate în toate spațiile publice închise. Nu avem nevoie să anulăm adunările, dar trebuie să cerem obligația dovezilor de vaccinare - și a boosterelor – pentru toate restaurantele, sălile de fitness, cinematografele și evenimentele sportive.

Săptămâna trecută, Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor a anunțat că scurtează perioada de izolare a celor infectați cu covid-19 de la 10 zile la cinci. Poate merge și mai departe – nu să abandoneze cerința de izolare pentru toți, ci să reducă sau să renunțe la izolare sau carantină (dar făcând măștile de calitate obligatorii) pentru cei care lucrează în sănătate publică, transporturi, educație și alte slujbe critice.

În același timp, trebuie să facem mult mai mult ca să-i protejăm pe cei mai vulnerabili, asigurând boostere pentru toți rezidenții și personalul din centre de îngrijire, mărind producția de anticorpi monoclonali pentru cei imunocompromiși și grăbind aprobarea vaccinării copiilor sub cinci ani.

Administrația Biden trebuie să facă un pas în față și să spună că ia aceste măsuri din necesitate. Nu sunt căile de combatere a covid-19 cele mai solide științific sau cele mai eficiente, dar sunt calea de mijloc practică de echilibrare a ceea ce pot tolera americanii cu ceea ce trebuie să facem ca să evităm prăbușirea sistemului de sănătate.

Este noua noastră realitate în care vom intra. Vor putea fi noi valuri de infectări în fiecare an – sau la fiecare câteva luni. Cât timp vaccinurile ne vor proteja împotriva bolii grave, iar riscul va rămâne scăzut pentru toți indivizii, paradigma trebuie să se mute de la prevenirea infectării la oprirea dezastrului social.