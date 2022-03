SUBIECTELE ZILEI Joi, 31 Martie 2022, 01:50

Dacă s-a hotărât ca la ceea ce se întâmplă pe câmpul de bătălie din Ucraina să i se spună operațiune militară specială, atunci ceea ce se întâmplă în domeniul economiei și fiinanțelor poate fi catacterizat categoric printr-un singur cuvânt: război. Război economic de exterminare dus de Occident împotriva Rusiei. Se produce ruperea economiei Rusiei de cea mondială, separarea tuturor sistemelor de schimb și aprovizionare reciprocă. Interdicția la accesul la cele mai importante piețe globale de mărfuri și servicii. Aceasta este terapia de șoc, scrie cotidianul rus Nezavisimaia Gazeta.

Și în aceasta rezidă deosebirea de principiu de "terapia de șoc" din anii '90. Atunci, ce a rămas din economia sovietică a fost conectat la economia mondială și la finanțe prin intermediul mecanismelor de piață de stabilire a prețurilor. S-a constituit o altă valoare a activelor, au fost lichidate deficitele de tip sovietic. Singurul deficit au devenit banii. Dacă există bani, se poate cumpăra pe piață orice marfă și serviciu.

În afară de PR, cel mai important obiectiv al vizitei efecuate săptămâna trecută de Joseph Biden în Europa l-a constituit mobilizarea aliaților pentru închiderea tuturor portițelor de ocolire a sancțiunilor, stimularea renunțării cât mai rapide la materiile prime, petrolul și gazele rusești. Cu prețul creșterii cheltuielilor și al scăderii nivelului de trai al populației.

Au fost pregătite documente ample, care au ca scop imposibilitatea practică, pentru Rusia, de a găsi pe piața mondială resurse, mărfuri și servicii alternative Occidentului. Și dacă sfârșitul operațiunii militare speciale este vizibil, sfârșitul războiului economic nu.

Se pare că tocmai rezultatul acestei ciocniri va avea pentru Rusia cele mai grave consecințe. Iar dacă natura existențialistă a amenințărilor geopolitice despre care vorbea conducerea Rusiei populația trebuia să o creadă pe cuvânt, atunci distrugerea lumii de astăzi a standardelor obișnuite de consum economic ne este dată în senzațiile de fiecare zi. Tuturor, fără excepție.

Noua realitate a fost o surpriză. S-a dovedit că nici guvernul, nici Banca Centrală, nici businessul, nici oligarhii, nici poporul nu sunt pregătiți pentru ea. Sancțiunile occidentale au fost instantanee și violente.

Inflația de 2% pe săptămână în primele patru săptămâni de la startul operațiunii militare speciale este un semn rău și o proiecție a inflației de 20-25% pentru întregul an 2022. Cu toate acestea, indicatorii statistici ascund o altă dinamică a prețurilor. De exemplu: hrana pentru câini s-a scumpit deja cu 70%, iar unele tipuri de adidași cu 100%.

Putem spune că acestea sunt detalii, dar putem vedea în ele dovezi ale distrugerii a acelorași standarde obișnuite de consum care stau la baza normalității psihicului omului obișnuit. Totalitatea psihicului individual formează psihicul colectiv al societății, care determină calitatea vieții în țară.

Noi am pierdut 300 de miliarde de dolari rezerve valutare și în aur. Dar aceste resurse au fost rezervele noastre pentru mai târziu. Am fi putut să mâncăm totul dintr-o dată, dar am hotărât să amânăm pentru mai târziu. Acum, acest "mai târziu" de 300 de miliarde de dolari nu va mai fi. Câte spitale, case de bătrâni, policlinici s-ar fi putut construit, utilate cu echipamente moderne, câte cadre valoroase s-ar fi putut recalifica…

13,6% (sau 82 de miliarde de dolari) sunt investite în yuani. Cu toate acestea, este puțin probabil ca aceștia să fie disponibili rapid. Iar astăzi nici nu are rost să le convertim înapoi în dolari. Mai mult ca sigur acești bani vor fi utile ca sursă de fonduri la cumpărarea, prin intermediul Chinei, a ceva extrem de necesar pentru economia noastră.

Rata cheie a Băncii Centrale este de 20%, rata la ipoteca preferențială este de 12-15%. Întrucât veniturile nu cresc și prognoza de scădere a PIB-ului oscilează între 8-15%, nu trebuie să ne așteptăm la o creștere a cererii din partea consumatorului particular. Aici se formează o nouă calitate a creșterii și dezvoltării, se formează potențialul pentru prosperitatea viitoare a națiunii. Sau nu este format.

Domeniile cheie pentru competitivitatea națiunilor, pentru investiții sunt în prezent, educația, asistența medicală, cercetarea științifică și tehnologia informației. Aici se formează o nouă calitate a creșterii și dezvoltării, se formează potențialul pentru prosperitatea viitoare a națiunii. Sau nu se întâmplă acest lucru.

În acest sens trebuie acordată atenție ieșirii din țară, în ultima lună, a tinerilor cu bună pregătire. În ciuda stimulentelor guvernamentale acordate specialiștilor IT, mulți au părăsit Rusia. Aparent, operațiunea militară specială creează pentru astfel de tineri o atmosferă care este incompatibilă cu munca normală.

Guvernul se confruntă cu sarcini de o amploare fără precedent. Trebuie pusă la punct activitatea ramurilor, trebuie sprijinit businessul, menținută ocuparea forței de muncă, să nu se admită creșterea dramatică a prețurilor și a inflației, trebuie găsite undeva investiții.

Și, în același timp, nu trebuie pierduți din vedere parametri cheie ai dezvoltării conform standardelor internaționale. Adică să ținem minte și supraviețuirea pe standarde reduse, și dezvoltarea la parametrii recunoscuți astăzi în lume. Mizele pentru țară sunt extrem de mari. Nezavisimaia Gazeta (preluare Rador)