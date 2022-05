Înjurături și scandal la PNL Vineri, 13 Mai 2022, 23:37

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş, a confirmat pentru publicația „Turnul Sfatului” faptul că sibianul Cristian Roman a fost demis din funcția de secretar de stat după un derapaj verbal grav la adresa sa. De asemenea, ministrul a precizat că Roman a avut un comportament ”jenant” și ”nefiresc” și că a blocat accesul în birou pentru mai multe zile, conform colegilor din minister.

Marcel Bolos Foto: Ministerul Fondurilor Europene

Cristian Roman l-ar fi înjurat în mai multe rânduri pe ministru, într-o discuție avută cu acesta, față în față, în biroul de la București. După ce a fost anunțat că va fi demis după această ieșire, Roman și-a încuiat biroul blocând accesul până la data publicării în Monitorul Oficial a deciziei de demitere.

”Atunci când am venit la minister am gândit o restructurare și o redistribuire a delegării atribuțiilor. A fost și cazul dânsului, iar când s-a trezit că atribuțiile sale nu mai sunt aceleași pe care le avea înainte a avut o ieșire nervoasă, a început cu partea de jigniri la adresa mea, la adresa președintelui PNL Sibiu, a altor colegi, mă rog. A fost un episod ciudat, a dat dovadă de un comportament care nu ține de funcția de demnitar public și am luat imediat decizia de a-l demite. Atunci când cobori la acest nivel nu poți ocupa în niciun caz o funcție de demnitate publică. A fost un episod jenant”, a declarat Boloș pentru „Turnul Sfatului” .