​​Cel mai recent raport privind traficul de persoane, publicat marți de Departamentul de Stat al SUA, vine cu vești îmbucurătoare pentru România. Țara noastră a fost scoasă de pe lista de supraveghere, de unde se afla din 2019, datorită progreselor făcute în acest sens de autorități.

Anunțul a fost făcut și de ministrul de Interne, Lucian Bode, pe pagina sa de Facebook. Postarea subliniază că raportul „conturează o imagine favorabilă a activităților anti-trafic și evidențiază progresele pe care România le-a făcut în ultimul an”. Trecerea de pe lista portocalie în cea galbenă evidențiază că „sistemul anti-trafic de persoane din România este unul funcțional, capabil să ofere un răspuns adecvat acestui tip de criminalitate”.

„Nu am vrut să cred nicio clipă în scenariul în care România ar fi fost retrogradată, deoarece avem structuri, legislație, strategii, planuri de acțiune și linii de finanțare dedicate pe care am început deja să le utilizăm mai eficient și mai aplicat în prevenirea și combaterea acestui fenomen. Eforturile noastre din ultimul an nu au vizat doar să răspundă recomandărilor Departamentului de Stat, ci sunt o expresie a angajamentului evident al României pentru combaterea acestui flagel”, mai declară șeful MAI.

România s-a aflat consecutiv, din 2019, pe lista de supraveghere la nivelul 2, cu cel mai pronunțat trafic de persoane din UE. Ministrul afirmă că nu a crezut vreodată că țara noastră ar putea fi retrogradată, întrucât statul a avut „structuri, legislație, strategii, planuri de acțiune și linii de finanțare dedicate” ce au fost implementate.

