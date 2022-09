SUBIECTELE ZILEI Luni, 19 Septembrie 2022, 11:38

HotNews.ro

​​O echipă a TVR a fost surprinsă în schimbul de focuri din regiunea Harkov în momentul în care filma pentru un reportaj.

Reporter TVR prins in schimbul de focuri din Ucraina Foto: Captura video

„Trebuie să recunosc, m-a cuprins frica în acel moment, pentru că nu știam câte lovituri vor mai fi și dacă ne va nimeri vreuna. Am alergat instinctiv către mașină, iar militarii au strigat către noi să ne aruncăm pe burtă, ceea ce am și făcut, lângă roată. colo cumva m-am simțit mai în siguranță, dar în continuare nu știam ce să facem. Militarii au strigat din nou la noi să plecăm - au strigat înjurând să plecăm mai repede de acolo, ceea ce am și făcut. Eram la intrarea în Kupiansk, iar armata nu ne-a lăsat să intrăm pentru că erau bombardamente. Noi eram cam amărâți din cauza acestui lucru, dar până la urmă am înțeles de ce nu am fost lăsați", a povestit jurnalistul Alex Costache, portivit Stirile TVR.

Momentul în care a inceput schimbul de focuri:

Nimeni din echipa TVR nu a fost rănit.