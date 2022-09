SUBIECTELE ZILEI Vineri, 30 Septembrie 2022, 21:35

HotNews.ro

G4media scrie că două societăți comerciale care au primit., începând cu 2020, de la Organizația centrală a PSD contracte pentru ”servicii de presă și propaganda” au multiple legături cu Buzăul – fieful președintelui acestui partid, Marcel Ciolacu, precum și cu Sorina Stan-Docuz, o apropiată a liderului social-democrat.

Marcel Ciolacu Foto: Agerpres

Prima este firma de publicitate stradală Look Outdoor SRL, înființată în Buzău și administrată de Roxana Ilie, cea mai bună prietenă a Sorinei-Stan Docuz. În 2020, după ce a semnat contracte cu PSD, cifra de afaceri a Look Outdoor a crescut de 835 de ori față de anul anterior. La alegerile parlamentare din 2020, Look Outdoor a primit cel mai mare contract semnat de PSD Buzău pentru materiale de campanie.

A doua firmă se numește Vertigo Events SRL, despre care Ciolacu a dezvăluit, într-un interviu acordat Recorder la mijlocul lunii septembrie, că este una dintre cele două agenții care intermediază contractele PSD cu site-urile de unde se obțin ”feed-back-uri” despre inițiativele partidului. (mai mult pe G4media)

USR propune ca partidele să publice, pe site și la sedii, contractele încheiate pentru promovarea în presă sau pentru propagandă, inclusiv eventualele acte adiționale. De asemenea, potrivit unei inițiative legislative depuse joi, promovarea partidelor ar trebui marcată de televiziuni.

Totodată, în perioada campaniilor electorale, cheltuielile pentru propagandă electorală la radio, tv, presă scrisă și online ar trebui să nu depășească 40% din totalul subvenției primite de la stat.

Mai exact, USR a propus modificarea legii finanțării partidelor și campaniilor electorale și pe cea a audio-vizualului.

Hotnews.ro a scris, pe 1 august, că PSD a dat din banii primiți ca subvenție de la stat nu mai puțin de 5,3 milioane de euro pentru cheltuielile pentru presă și propagandă, în perioada ianuarie-iunie 2022. Și PNL a direcționat 3,6 milioane de euro pentru același lucru, în primele șase luni ale anului, potrivit datelor Autorității Electorale Permanente (AEP).

Și USR a redirecționat pentru propagandă peste 1,5 milioane de lei, adică 13,41% din banii cheltuiți în primele șase luni ale anului. AUR nu a cheltuit nimic din subvenția primită, potrivit datelor AEP.