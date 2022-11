SUBIECTELE ZILEI Marți, 08 Noiembrie 2022, 11:24

Actrița Catinca Maria Nistor, numită în martie 2022 de către Parlamentul României drept directoare a Institutului Cultural Român din Londra, ar fi refuzat să stea în apartamentul gratuit din sediul ICR LOndra și a cerut MAE să-i plătească chiria într-un alt apartenent, potrivit Libertatea.

Maria Catinca Nistor, la audierile pentru ICR Londra in Parlamentul Romaniei Foto: Captura YouTube

Potrivit surselor Libertatea, de când a început să funcționeze filiala, din 2006, toți cei patru directori au fost cazați într-un apartament generos de la etajul al doilea al clădirii. Are o bucătărie, două băi dotate corespunzător și alte patru încăperi spațioase.

„Catinca Maria Nistor, 34 de ani, nu a dorit să locuiască în acest apartament. A făcut cerere la MAE pentru o altă locuință, iar ministerul i-a aprobat închirierea unui apartament în centrul capitalei londoneze. Potrivit surselor ziarului, este situat în apropiere de Harrods, un celebru magazin londonez, iar chiria lunară este de 6.500 de lire sterline pentru 120 mp. La care se adaugă celelalte cheltuieli”, scria ziarul.

„Închirierea locuinței s-a realizat la cererea misiunii, la momentul solicitării nefiind disponibil în incinta institutului un spațiu de cazare adecvat. Apartamentul asigurat doamnei Nistor este compus din trei camere, cu suprafața totală de 120 mp, în care sunt incluse și spații cu destinația de primire invitați /birou, asigurate prin norme interne acestor funcții”, a răspuns Ministerul Afacerilor Externe. Mai multe surse din ICR au spus însă pentru Libertatea că apartamentul de protocol era gol și la momentul în care Catinca Nistor a făcut cererea la MAE, dar și acum.

Catinca Maria Nistor numită șefă la ICR Londra după o audiere în Parlament unde „nu a putut să spună care sunt principalele sale două obiective”

Într-un interviu acordat pentru culturaladuba.ro în martie 2020, când era manager al Teatrului Bulandra, acolo unde a avut și un conflict cu actorii teatrului, Catinca Maria Nistor declara: „Când am împlinit 28 de ani, mi-am dat termen până la 35 să am rostul meu la Londra, unde merg frecvent. Am început să-mi construiesc un network acolo. Visul meu e să mă trezesc dimineața, să știu cum arată bucătăria mea, make a tea și breakfast (să-mi fac un ceai și micul dejun, trad.), să merg la lucru și să fac în fiecare zi același lucru, să lucrez on stage (pe scenă, trad.), în Londra”.

Tot culturaladuba.ro scria în aprilie 2022, când la Parlament au avut loc audierile pentru numirea șefiei ICR Londra, Catinca Maria Nistor „nu a putut să spună care sunt principalele sale două obiective”.

„Eu am niște idei, dar nu vreau să vorbesc. (...) Puteți avea toată încrederea că am tot sprijinul și toate relațiile și tot istoricul profesional și intelectual pentru a conduce această misiune și ca să vă spulber orice suspiciuni juridice, eu am scos și cazierul meu, l-am pregătit și puteți vedea că este imaculat”, a declarat la audieri Nistor.

Potrivit aceluiași site, Catinca Maria Nistor este actriță și colaboratoare a postului lui Adrian Sârbu, Aleph News, în calitate de prezentatoare, post pe care continuă să-l ocupe chiar și în timpul actualului mandat de la ICR Londra, potrivit Libertatea.

Catinca Nistor este fiica actorului român Stelian Nistor, fost lider al Lojei Masonice de rit scoțian, care are sediul central la Londra. Stelian Nistor a deținut președinția Conferinţei Mondiale a Ritului Scoţian prin Suveranul Mare Comandor Stelian Nistor, în grad 33 şi Ultim.

Părinții Catincăi Nistor sunt nașii de cununie ai PSD-istului Valeriu Zgonea, potrivit sursei amintite.