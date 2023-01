SUBIECTELE ZILEI Marți, 10 Ianuarie 2023, 12:34

Economiștii atrag atenția că în acest an România va plăti doar dobânzi la împrumuturile pe care le are circa 2% din PIB, adică aproape cât întregul buget al educației care în acest an este de doar 2,1% din PIB.

Cum a ajuns România să se împrumute la dobânzi mai mari decât Ungaria. „E ca și cum ți-ai amaneta viitorul fără nicio șansă de a-l răscumpăra" Foto: fanatik.ro

La finalul săptămânii trecute Guvernul Ciucă a împrumutat patru miliarde de dolari, într-o finanțare record de eurobonduri, pentru refinanțarea unor datorii mai vechi și acoperirea deficitului bugetar.

