​​Blue Air Aviation SA a pierdut procesul cu ANPC, prin care compania aeriană cerea anularea procesului verbal de contravenție din iulie 2022, pentru suma de 2 milioane de euro.

Decizia nu este definitivă, însă nu se știe dacă mai are cine s-o conteste. În decembrie, statul român a preluat 75% din compania Blue Air, iar firma mai are un singur angajat care lucrează full time pentru a transfera documentele către noul acționar majoritar.

