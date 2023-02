SUBIECTELE ZILEI Miercuri, 01 Februarie 2023, 11:33

​​Victor Pițurcă a fost plasat sub control judiciar pentru 30 de zile, după ce fusese reținut pentru 24 de ore, iar fiul acestuia, Alexandru, se află și el sub control judiciar, dar și urmărit penal în dosarul măștilor neconforme aduse din China în primăvara lui 2020. Sub control judiciar a fost plasat și Gabriel Țuțu, directorul Romarm, implicat și el în afacere.

Măști de protecție Foto: freepik.com

Firma PAV Green Energy SRL, administrată de Alexandru Pițurcă, a plătit transportul măștilor livrate de Sichuan Lingtong Intelligence Environmental Protection Industry CO Ltd.

