Războiul din Ucraina a pus o oglindă în fața unei Europe care prefera să fie pragmatică și să nu se uite prea mult la propria reflexie. A fost nevoie de o invazie totală la granițele NATO și ale UE pentru a trasa această linie roșie și a nu mai finanța un regim autoritar deosebit de periculos.

Restaurant McDonald’s Foto: Oleksii Chumachenko / Zuma Press / Profimedia

Acum, am rămas cu o întrebare incomodă: cum va arăta lumea de mâine, dacă azi vedem foarte clar că, în ciuda speranțelor, pacea nu poate fi asigurată cu bani? Celebrei teorii a arcurilor aurii (simbolul McDonald’s), care spunea că nu a existat niciun război între două țări cu restaurante McDonald’s, îi râde acum în nas Vkusno I Tochka („Gustos. Punct”), noul McDonald’s rusesc, răsărit după plecarea celui original, ca urmare a războiului (imagini, aici).

Jean-Cristophe Boucher, expert în relații internaționale și profesor la Universitatea din Calgary (Canada), spune că, de fapt, relațiile comerciale intense păstrează pacea în democrații, dar nu o garantează în regimuri autoritare. E o asimetrie pe care Europa a preferat să o ignore în deceniile în care a fost clientă loială la robinetul Gazprom și spera să democratizeze Rusia cu miliardele de euro din importurile energetice.

„Atunci când cresc relațiile comerciale dintre state democrate și state autocrate, democrațiile devin mai pașnice și mai puțin vulnerabile în fața riscului de șantaj în plan internațional, în vreme ce autocrațiile și liderii autocrați pot transfera din costurile sancțiunilor către populație”, explică profesorul, într-un interviu pentru rubrica Open Minds. Am văzut asta foarte clar în Rusia, în ultimul an, pe fondul valului de sancțiuni occidentale (am explicat pe larg, aici).

Boucher avertizează că trebuie să regândim securitatea economică și relațiile economice și să ne formăm o imagine mai sumbră despre relațiile comerciale, care să însemne în primul rând să nu mai fim atât de dependenți de Rusia și de China.

