​​Marcel Ciolacu are o familie numeroasă la Buzău, orașul din care este originar. Pe lângă soția Roxana și fiul Filip, premierul mai are și doi frați mai mari. „În familia noastră suntem doar băieți. Mihai Ciolacu, fratele meu cel mai mare, are un băiat pe care îl cheamă tot Mihai.”, a mărturisit Mihai Ciolacu într-un interviu acum câțiva ani.

Potrivit ultimei declarații de avere, consultată de FANATIK, pe care Marcel Ciolacu a completat-o pe 13 iunie 2023, reiese că premierul a acordat un împrumut în nume personal lui Ciolacu Mihai Cristian, în valoare de 490.000 lei, adică aproximativ 100.000 de euro. Acesta este nepotul lui Ciolacu, fiul unuia dintre frații săi.

