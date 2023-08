SUBIECTELE ZILEI Miercuri, 23 August 2023, 19:02

Membrii CNA au trimis echipa Nașul TV să caute tunelurile și piramidele făcute de extratereștri în Munții Bucegi, amânând cu două săptămâni o decizie în cazul unei reclamații făcute postului.

Captură din emisiunea de la Nașul TV Foto: Captura video

Momentul discuției despre emisiunea în care Sasha Stone, un conspiraționist britanic, a vorbit la Nașul TV despre aceste lucruri a fost unul ironic, membrii CNA abținându-se să nu râdă în timpul discuției cu moderatoarea Gabriela Calițescu.

Pentru început, Mircea Toma a întrebat-o dacă a privit liniștită și nu a fost îngrijorată de informațiile pe care invitatul le prezenta. Calițescu a spus că tot ce a zis britanicul are la bază cercetările sale.

Mircea Toma: Ați aflat în emisiune că în Bucegi sunt tuneluri cu construcții spectaculoae făcute de extratereștri...

Gabriela Calițescu: Am făcut o căutare pe internet și am văzut nenumărate documentare, nu am fost acolo să certific.

Monica Gubernat: Cred ca ați da o lovitură de presă dacă ați face o emisiune de acolo.

Gabriela Calițescu: Cred că nu mi-e permis să intru acolo.

Monica Gubernat: Cine nu vă permite, vă ajutăm noi?

Mircea Toma: Mi se pare o idee bună, propun sa amânăm cu 2 saptămâni această decizie, vă spijinim, verificați în teren, în Bucegi, tunelurile. Dacă vă împiedică cineva în orice fel, vă ajutăm. Suntem alături de dvs. pentru a ne aduce seznzaționale și spectaculoase dovezi. Mie mi se pare ca ar fi un lucru criminal ca să nu afle românii ce au în propria tară, în inima Bucegilor, tuneluri și piramide. Asteptăm 2 săptămâni ca să faceți această spectaculoasă descoperire.

Gabriela Calițescu:Eu o să merg până acolo, să văd dacă îmi este permis accesul de a intra.

Monica Gubernat: Stiu că accesul este liber în tunelurile din Bucegi.

Ulterior, pe pagina de Facebook a CNA a fost comunicată decizia, în același stil.