Articol susținut de fanatik.ro Marți, 05 Septembrie 2023, 17:55

fanatik.ro

​​Doar în ultimul weekend, două accidente grave, cel de la Popești-Leordeni și cel de la Mărunţei, Olt, provocate de șoferi aflați sub influența drogurilor, au dus la decesul a două persoane. Alte câteva cazuri, cum a fost cel al fiului manelistului Nicolae Guță, din fericire, nu s-au soldat cu victime, fiind vorba doar de șoferi prinși conducând sub influența drogurilor. După tragedia din 2 Mai, care a șocat întreaga societate și prin lipsa de reacție a Poliției, autoritățile vor să vină cu o nouă măsură dură pentru a stopa acest fenomen: confiscarea autoturismelor persoanelor prinse băute sau drogate la volan.

Cum poate fi reglementată confiscarea mașinilor șoferilor băuți sau drogați Foto: Colaj fanatik.ro

Premierul Marcel Ciolacu a declarat sâmbătă că susține introducerea acestei sancțiuni dure pentru șoferii prinși băuți sau drogați la volan. În plus, acesta a spus că este de acord și cu suspendarea dreptului de a conduce timp de zece ani. „Vor fi măsuri şi pentru cei care vor conduce sub influenţa alcoolului şi sub influenţa drogurilor, măsuri drastice şi propuneri venite şi de la colegi – ca timp de cel puţin 10 ani să nu mai aibă dreptul să deţină un permis de conducere când vor fi depistaţi de către Poliţie într-o astfel de situaţie şi chiar confiscarea autovehiculului pe care îl foloseşti în momentul infracţiunii”, a spus președintele PSD.

Citește mai mult pe fanatik.ro

Articol susținut de fanatik.ro