​​Milionarul care și-a făcut mormânt de lux în cimitirul Bellu. Acesta are inclusiv un lift în cavou! Iată ce alte dotări spectaculoase mai are omul de afaceri. Acesta a plătit în jur de 100.000 de euro pentru construcția care are în total patru nivele și un lift pentru a putea ajunge la toate punctele de acces.

Mormânt de lux în cimitirul Bellu Foto: Colaj fanatik.ro

Intrarea în cavou se face pe bază de cartelă și pot intra doar cei care au accesul. Este similar cu intrările de la bloc doar că mult mai tehnologizată. Cavoul are și un sistem de alarmă pe senzor de mișcare și dacă cineva va încerca să sară gardul va fi alertată paza.

