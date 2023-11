SUBIECTELE ZILEI Marți, 07 Noiembrie 2023, 08:28

Avântul podcasturilor din ultimii ani pare că s-a mai potolit, însă cerere există în continuare și conținutul deja existent e mult, divers și, deseori, foarte interesant. Cu toate acestea, dacă abia acum te îndrepți spre acest format, vei ajunge repede să constați că orice aplicație de podcasturi oferă parcă o infinitate de opțiuni, ceea ce face fiecare alegere dificilă și obositoare.

Podcasturi Foto: Panorama.ro

Dacă vrei însă să asculți ceva care o să îți aducă la urechi informații noi, care vor reuși să îți pună mai bine în context ce se întâmplă în jurul tău, am selectat un punct de plecare: mai jos, găsești cinci recomandări de podcasturi din domenii precum filosofie, istorie, politică sau știință.

Stuff You Should Know

Stuff You Should Know e unul dintre cele mai vechi podcasturi care încă scoate episoade constant. A fost creat în 2008, de gazdele Josh Clark și Chuck Bryant. De atunci, a adunat peste 1.500 de episoade.

Cei doi fac o muncă laborioasă de documentare înainte de fiecare episod, pentru ca apoi să disece într-un mod accesibil teme variate, de la istorie, știință, pop cultură sau chiar și viața de zi cu zi. Poți să te aștepți să asculți o discuție între doi prieteni, relaxată și plină de glume, dar și cu informații relevante, prezentate într-un mod ușor de digerat.

Philosophize This!

Dacă vrei de ceva timp să intri în lumea filosofiei, dar ți se pare mult prea complicat, Philosophize This e un loc foarte bun din care să începi această explorare. Începătorii ar fi ideal să ia episoadele în ordine, pentru că gazda Stephen West face un fel de „Philosophy 101” (Introducere în filosofie) la început, în care explică conceptele clasice și cei mai cunoscuți filosofi și curente de gândire, ca să ofere o bază de la care să plece ascultătorul. După aceea, lucrurile se duc și spre subiecte mai conectate la prezent, precum creșterea narcisismului în societate.

Pod Save the World

Pod Save the World e un podcast care apare săptămânal, despre politică internațională, găzduit de Tommy Vietor și Ben Rhodes, doi foști consilieri de securitate națională ai lui Barack Obama. Ei promit „a no bullshit conversation about foreign policy” și fix asta oferă: recapitulează cele mai importante evenimente ale săptămânii și le comentează fără să se sfiască să-și ofere și opiniile sincere.

