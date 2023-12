Articol susținut de fanatik.ro Marți, 12 Decembrie 2023, 13:21

​​În urmă cu o lună, conducerea PNL anunța intenția a deveni centrul unui pol de dreapta, ca „integrator al dreptei române”, după cum afirma purtătorul de cuvânt al partidului Ionuț Stroe. Luni, PNL a anunțat intrarea în partid a organizației PMP Buzău, în frunte cu liderul acesteia, Adrian Mocanu, pentru care PNL ar fi al șaptelea partid din care face parte. Mocanu a venit direct pe funcția de președinte al liberalilor buzoieni, deputatul Gabriel Avrămescu, cel care a condus până acum organizația, resemnându-se să accepte decizia luată de la București.

„Voi activa în altă organizație. Cu domnul Mocanu am o relație mai veche, de incompatibilitate reciprocă. Astăzi am discutat cu conducerea partidului și am înțeles această dorință de a crea un pol de dreapta în jurul PNL cu oameni de la USR și PMP care-și doresc să vină în această construcție. Nu sunt omul care să se agațe de vreun scaun. Dacă așa este mai bine pentru partid și dacă prin această venire a organizației PMP de la Buzău, ce-o mai fi din ea, este bine pentru PNL, nu trebuie să ne opunem acestei șanse de a crește la Buzău. Dacă s-a considerat că eu eram impedimentul pentru această unire a celor două formațiuni la Buzău, să nu fie vreo problemă la nivel național, am considerat că este mai bine să fac acest pas în lateral, să poată să-și implementeze domnul Mocanu strategiile de management politic pe care le are”, a declarat, pentru FANATIK, Gabriel Avrămescu, de acum fostul președinte al PNL Buzău.

