DNA a încheiat în ultimii patru ani contracte de peste două milioane de lei cu firma Asseco See. Una dintre persoanele care au decis cine câștigă licitațiile este șeful biroului de IT, Corneliu Sterea, a cărui soție lucrează chiar la Asseco See din mai 2020. Contractele cu DNA au început să curgă după angajarea ei, dezvăluie Rise Project.

DNA Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Corneliu Sterea a semnat în repetate rânduri că nu se află într-un conflict de interese, deși e-mailul soției lui apare la contactele firmei IT pe platforma de achiziții publice. Agenția Națională de Integritate ne-a comunicat că această situație „poate fi de natură să genereze un conflict de interese”

Una dintre achiziții a fost finanțată din fonduri norvegiene menite să combată corupția. Curtea de Conturi susține că achiziția este nelegală, inutilă și a fost făcută netransparent.

În toamna lui 2020, Direcția Națională Anticorupție (DNA) cheltuie aproape 650 de mii de lei pentru dezvoltarea unei platforme web de management al documentelor. Aproape toți banii vin din fonduri norvegiene menite să ajute la combaterea corupției. Chiar așa se și numește proiectul: „Combaterea Criminalității și Corupției”.

Dar firma la care au ajuns banii și legătura ei cu un om din interiorul DNA arată o altfel de realitate din culisele instituției.

Platforma pe care DNA a cumpărat-o ajută departamentul IT și procurorii să gestioneze mai eficient datele și documentele interne. Șeful acestui departament este Corneliu Sterea, unul dintre cei cinci oameni care au decis cu ce firmă semnează contractul.

În urma evaluării, compania Asseco See SRL, singura care a participat la licitație, a ieșit câștigătoare. Soft-urile, licențele și serviciile pe care le-a oferit firma păreau să fie întocmai ceea ce căuta DNA.

În hârtii, însă, a fost omis un detaliu important: soția șefului biroului de IT al direcției era angajată chiar la Asseco See SRL.

Salariul ei a crescut de peste trei ori atunci când s-a angajat la Asseco See, o arată declarațiile de avere ale șefului biroului de IT al DNA. Fostul ei loc de muncă îi aducea un venit anual de 23 de mii de lei, pe când acum câștigă peste 80 de mii de lei.

„Nu e cazul”, apare în dreptul numelui lui Corneliu Sterea în documentul referitor la conflicte de interese. În declarația pe proprie răspundere pe care el a semnat-o scrie că a înțeles că „un conflict de interese există în cazul în care exercitarea imparțială și obiectivă a atribuțiilor mele de serviciu în legătură cu prezenta achiziție este compromisă din motive care implică familia mea”. (citește mai mult pe Rise Project)