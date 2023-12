Articol susținut de fanatik.ro Joi, 14 Decembrie 2023, 20:01

​​Primele zece luni ale anului 2023 arată o creștere a numărului total al deținuților din penitenciarele din România cu câteva sute. Concret, dacă la finalul anului 2022, în pușcării erau înregistrate 23.082 de persoane, la finalul lunii octombrie, numărul acestora urcase la 23.608, adică o creștere cu 526 persoane. Evoluția din acest an continuă în fapt dinamica ultimilor trei ani în care s-a înregistrat o creștere constantă a numărului deținuților.

Perioada pandemiei a dus la o scădere a numărului infracțiunilor, dar nu și a deținuților Foto: Colaj fanatik.ro

Doar în luna octombrie a acestui an au intrat în penitenciare 1020 de persoane, dintre care 501 condamnate definitiv și 77 preluate de Interpol (cei mai mulți aduși din Marea Britanie 18, Italia 14 și Germania 14), ducând numărul total al deținuților la 23.608. Majoritatea acestora, peste 42% sunt închiși pentru infracțiuni contra persoanei (infracțiuni de omor, ucidere din culpă, lovire, trafic de persoane, etc.), o treime sunt în spatele gratiilor pentru infracțiuni contra patrimoniului (furt, tâlhărie) în timp ce 11,6% din totalul deținuților sunt închiși pentru infracțiuni care aduc atingere unor activități de interes public (abuz în serviciu, dare de mită, etc.).

