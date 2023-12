Sistemul judiciar din România este finanțat prin intermediul mai multor ordonatori principali de credite, iar o analiză a evoluției alocărilor pe ultimii cinci ani arată că sumele acordate de statul român au crescut constant. Există câteva instituții la care se observă și o creștere spectaculoasă în ce privește cheltuielile de personal.

Sistemul judiciar are finanțare în creștere de la an la an Foto: Colaj fanatik.ro