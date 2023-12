Articol susținut de fanatik.ro Duminică, 24 Decembrie 2023, 13:50

fanatik.ro

​​Jill Biden a dezvăluit pe 27 noiembrie ce decorațiuni de sărbători vor fi folosite la Casa Albă în acest an. Printre acestea se află punctul central al Blue Room: pomul de Crăciun, un brad Fraser, înalt de la podea până la tavan. Tema acestui sezon este “Magie, minune și bucurie”, inspirată de modul în care copiii trăiesc sărbătorile, a explicat prima doamnă.

Cum este ales pomul de Crăciun de la Casa Albă Foto: fanatik.ro

“Fiecare cameră este concepută pentru a capta această încântare și imaginație pură, nefiltrată – pentru a vedea acest anotimp, această perioadă a anului prin ochii minunați și sclipitori ai copiilor”, a declarat Jill Biden, potrivit The Associated Press. Soția președintelui american a spus că decorul festiv pe care vizitatorii îl vor vedea în timp ce se deplasează prin Casa Albă include 98 de pomi de Crăciun, 72 de coronițe clasice și peste 140.000 de lumini de sărbători. Decorul sărbătorește cea de-a 200-a aniversare a poveștii clasice “Twas the Night Before Christmas”.

Citește mai mult pe fanatik.ro

Articol susținut de fanatik.ro