​​Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) are în subordine 41 de case județene, incluzând aici și Municipiul București. Aceste instituții gestionează unul dintre cele mai mari bugete din țară, ce al asigurărilor de sănătate, bugetat în acest an la circa 62 miliarde lei. Săptămâna trecută, procurorii DNA au pus-o sub urmărire penală pe șefa, de la acea dată, a Casei de Asigurări de Sănătate din Maramureș, acuzată că ar fi luat mită de la mai mulți oameni de afaceri și directori de spitale din județ pentru derularea fără probleme a mai multor contracte publice.

Cine sunt șefii caselor de sănătate Foto: Colaj fanatik.ro

Carmen Eleonora Prodan se afla la conducerea CAS Maramureș din septembrie 2015, fiind director executiv în cadrul instituției din anul 2009. Ultima ei declarație de avere, depusă în anul 2023, arată o avere considerabilă: două apartamente, dintre care unul în Capitală, două terenuri și un apartament, moștenite de soț, polițist pensionat, depozite bancare de 660.000 lei și un autoturism Volvo XC60, fabricat în anul 2018, și cumpărat în 2022 de către fosta directoare a casei județene.

