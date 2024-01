Articol susținut de fanatik.ro Luni, 29 Ianuarie 2024, 11:34

Excentricul Victor ”Victoraș” Micula, moștenitorul imperiului European Drinks, și-a mutat domiciliul într-un sătuc de 400 de locuitori din sudul Suediei.

Victor, fiul milionarului Viorel Micula, co-proprietar al grupului European Drinks, cu o avere estimată la peste 200 de milioane de euro, are domiciliul într-un mic sat din partea de sud a Suediei. La 28 de ani, Micula Jr. este un personaj controversat, care are o colecție de mașini de lux, pilotează un elicopter și are pe rol mai multe dosare penale.

