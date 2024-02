Articol susținut de fanatik.ro Joi, 01 Februarie 2024, 11:23

Trei dintre cei patru membri ai Consiliul de Administrație al companiei de stat care administrează Palatul CFR sunt membri PSD.

Sinecuri pentru trei PSD-iști într-o companie a CFR. Firma, condusă de un fost angajat al SRI Foto: Colaj fanatik.ro

Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR SA este o societate cu capital integral de stat, al cărei acționar unic este Ministerul Transporturilor. Compania, care are mai puțin de 40 de angajați, are în administrare Palatul CFR, clădirea unde își au sediul, pe lângă Ministerul Transporturilor, alte companii precum CFR Călători sau Metrorex. Începând cu anul 2017, compania este condusă de către un fost angajat SRI, iar de la începutul acestui an, trei din cei patru administratori sunt membri PSD.

