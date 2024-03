SUBIECTELE ZILEI Luni, 04 Martie 2024, 20:50

Lucrările de 9 milioane de euro pentru renovarea unei clădiri de pe Bd. Aviatorilor nr. 86 din București au fost secretizate de Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat (ORNISS). Cu circa un an mai devreme, același imobil a apărut într-o Hotărâre de Guvern semnată de premierul Nicolae Ciucă, document care, însă, nu a fost făcut niciodată public, fiind, de asemenea, secretizat, potrivit unui document obținut de G4media.ro.

Klaus Iohannis Foto: Beata Zawrzel/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Într-un document din 22 noiembrie 2023 al ORNISS, înregistrat la RAAPPS pe 7 decembrie 2023 și aflat în posesia G4Media.ro, Oficiul a informat Regia că „a eliberat SC Bog’Art SRL cu sediul social în București, str. Ion Brezoianu nr. 23, Sector 1, certificatul de securitate industrială nr. 1946 din 22.11.2023, pentru derularea contractului clasificat nr. 16313 din 26.10.2023, în care sunt gestionate informații secrete de stat de nivel SECRET al cărui beneficiar este Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat.

Potrivit Hotărârii de Guvern (HG) nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, certificatul de securitate industrială se eliberează la cererea firmelor care semnează contracte ce, anterior, au fost clasificate drept secrete de stat.

RA-APPS și Administrația prezidențială, reacții

Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat a transmis, joi, o primă reacţie în scandalul vilei de protocol din Aviatorilor, susținând că nu există nicio solicitare privind atribuirea imobilului, iar sumele plătite pentru lucrările executate până în prezent sunt în cuantum de 2.100.000 lei

Administraţia Prezidenţială a transmis, marți, că nu există nicio solicitare din partea preşedintelui Klaus Iohannis pentru atribuirea unei locuinţe de protocol şi a unui spaţiu pentru organizarea cabinetului de lucru, ambele cu destinaţia de reşedinţă, după încetarea mandatului.

Reacția vine după o investigație Recorder potrivit căreia Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA APPS) investeşte în mod netransparent aproximativ 7 milioane de euro, bani publici, în transformarea unui fost sediu de partid din Bucureşti într-o reşedinţă de protocol, în timp ce toate indiciile duc către un singur nume atunci când vine vorba de beneficiarul acestei renovări.

Ciolacu spune că Iohannis nu i-a cerut nimic

Premierul Marcel Ciolacu susținecă guvernul pe care-l conduce nu are nicio implicare și că președintele Iohannis nu i-a cerut niciodată o casă de protocol.

„Nu există nicio solicitare de la președintele României pentru această vilă. Clădirea e monument istoric gradul I. Guvernul nu a alocat niciun ban pentru această vilă, se fac lucrări de consolidare din banii proprii ai RA-APPS și nu e singura în acest stadiu”, a spus Ciolacu.

Șeful guvernului spune cu RA-APPS i-a argumentat necesitatea acestor reparații fiindcă este o clădire monument istoric cu risc seismic.

„M-am lămurit. Nu este niciun act normativ în Guvernul României, la Secretariatul General care să aloce bani pentru acea clădire. Mai mult, este o decizie a Consiliului de Administraţie. E cu grad seismic, din ce am înţeles eu, este o clădire reprezentantivă şi în al treilea rând este monument istoric clasa A”, a explicat premierul.

Până acum s-a investit în consolidare în jur de două milioane de lei

El a precizat că nu a avut o discuţie cu preşedintele Klaus Iohannis despre viitoarea sa locuinţă după ce îşi va încheia mandatul.

„Ce am întrebat la RA-APPS şi mi s-a răspuns foarte clar: niciun ban de la bugetul statului nu a fost investit. Aşa este decizia Consiliului de Administraţie. Sunt din venituri proprii, au hotărât - şi nu este singura clădire - să facă aceste investiţii. Mi se pare imens. Am înţeles că până acum s-a investit în consolidare în jur de două milioane de lei, fiind o investiţie multianuală. Acesta este adevărul. Nu am la Guvern, la Secretariatul General, verbal nu am avut niciodată o discuţie, nu e făcută nicio solicitare de la preşedinte”, a afirmat premierul.