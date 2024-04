SUBIECTELE ZILEI Miercuri, 17 Aprilie 2024, 21:57

Dănuț Lupu (57 de ani), fostul mare jucător al celor de la Rapid și Dinamo, a fost invitatul din această săptămână al emisiunii „Prietenii lui Ovidiu”.

Fostul mijlocaș a acceptat să vorbească despre cele șase luni pe care le-a petrecut în spatele gratiilor la penitenciarul Rahova, după ce a fost condamnat pentru că a condus fără permis.

„Condițiile din închisoare? Pfff. Ca la pușcărie! Totuși, singurul lucru care cred eu că e total aiurea e mâncarea, în rest e OK. În celula în care am stat eu, la deschiși, era OK. Ai televizor, frigider. Bine, dacă faci abstracție că stai 24 de ore din 24 în cameră. Aici, pe secția opt și nouă, sunt OK, dar dacă vă duceți pe secția doi, trei, patru vă ia capul”, începe Lupu dezvăluirile.

„Dacă mănânci o lună de la penitenciar dai colțul. E părerea mea! De aceea, eu primeam pachet. Dar ai magazin acolo. În fiecare săptămână poți să-ți cumperi tot ce îți dorești. Dar trebuie să ai și bani.

