Localitatea europeană care oferă bani celor care se deplasează cu bicicleta. Oamenii trebuie să lase mașina în parcare și să apeleze la bicicletă ca mijloc de transport pentru a face naveta zilnică la locul de muncă.

Piste pentru biciclete Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Inițiativa are loc în Florența, Italia, și urmează să fie pusă în aplicare începând cu data de 3 iunie 2024. Proiectul, intitulat „Pedalează, Florența te premiază", este luat în calcul pe parcursul unui an și are drept scop schimbarea obiceiurilor de mobilitate în rândul cetățenilor.

