Mihaela Filip, de profesie psiholog, candidează din partea partidului Alternativa Dreaptă la alegerile pentru Parlamentul European. Numele acesteia apare în poziția a treia pe listele depuse la BEC. Intrarea în politică vine însă la doar câteva luni după ce și-a încheiat cariera în cadrul Serviciului pentru Telecomunicații Speciale, acolo unde a condus departamentul de psihologie.

Alegerile europarlamentare Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Partidul Alternativa Dreapta este unul dintre micile partide apărute pe scena politică odată cu alegerile din acest an. Partidul își declară orientarea ideologică ca una de dreapta-conservatoare, dar care susține atât proiectul european cât și actualul cadru de securitate al României, apartenența la NATO. Pe de altă parte, formațiunea politică are mesajele tipice unui partid conservator, promovarea creștinismului în defavoarea altor religii, critici la adresa mișcării LGBT, etc.

