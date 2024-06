Articol susținut de fanatik.ro Miercuri, 05 Iunie 2024, 12:11

Ion Balint, devenit celebru sub numele de Nuțu Cămătaru, are deja cinci ani de când e ”curat” și nu mai are probleme cu legea. Deși a rămas un personaj temut și influent al Capitalei, ”Tata Nuțu”, după cum îl alintă prietenii, spune că face acum doar afaceri ”la vedere”.

Spălătorie auto Foto: Freepik.com

În 2020, la un an după ce a fost eliberat condiționat într-un dosar de șantaj, Nuțu Cămătaru și-a deschis o spălătorie auto, împreună cu doi dintre copiii lui. NTU Self Wash are sediul în cartierul Ferentari, chiar pe una dintre proprietățile familiei Balint. Clienții vin aici și își spală singuri automobile pe bază de jetoane. În timp, afacerea s-a extins și a ajuns la șase rampe auto. Citește mai mult pe fanatik.ro

