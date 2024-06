Articol susținut de fanatik.ro Vineri, 14 Iunie 2024, 16:38

Răzvan Temeșan, bancherul acuzat de prăbușirea Bancorex, la sfârșitul anilor '90, a lucrat ca agent acoperit SIE sub numele de cod ”Bădiță Liviu”, în perioada când era șeful băncii.

Documente Foto: Inquam Photos / George Călin

Serviciul de Informații Externe (SIE) a trecut la desecretizarea documentelor care confirmă că bancherul Răzvan Temeșan a lucrat sub acoperire în perioada în care era director al Bancorex. În 1997, Răzvan Temeșan a fost pus oficial sub acuzare pentru subminarea economiei naționale și arestat. În total, el a avut 37 de dosare penale, în care a fost fie achitat, fie scos de sub urmărire. Răzvan Temeșan a murit în anul 2020, luând cu el secrete întunecate ale unor personaje influente din lumea politică și din afaceri. Citește mai mult pe fanatik.ro

