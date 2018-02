Utile: Motivul pentru care copiii trebuie sa consume peste; Topul alimentelor care scad nivelul colesterolului; Solutii rapide pentru cateva probleme de sanatate

Despre polenul de albine se spune tot mai des ca ar contine un mix din aproape toate substantele nutritive necesare organismului uman. Bucurandu-se de adevarate proprietati antibacteriane, antifungice cat si antivirale. Este pe de alta parte o sursa minunata de vitamine, minerale, proteine, lipide, enzime si acizi grasi care ajuta organismul sa lupte impotriva factorilor cauzanti de boala. Iti prezentam cateva dintre cele mai des intalnite afectiuni in care administrarea de polen reprezinta o actiune vitala sanatatii tale. 1. Antioxidant natural ce reduce inflamatia Nu mai este un mister ca polenul ajuta sistemul imunitar sa fie pregatit in fata bolii si sa te mentina sanatos. In principiu acest aspect se datoreaza cantitatii mari de antioxidanti, ce protejeaza mai ales de efectele stresului oxidativ. 2. Un efect extrem de benefic fiind remarcat mai ales asupra ficatului, ajutandu-l sa elimine toxinele si sa il intareasca ferindu-l astfel de boli pe viitor. Are un continut de proteine mai mare decat orice alt aliment de origine animala si contine o cantitate de aminoacizi mai mare decat gasim in alimente precum ouale sau chiar carnea de vita, scrie Click! sanatate. . Daca vrei ca micutul tau sa aiba o inteligenta peste medie, sa invete bine si sa nu aiba probleme cu somnul, e indicat sa incluzi pestele in regimul lui alimentar. Cercetarea se bazeaza pe legatura intre intre omega 3, acizii esentiali grasi ce se gasesc in majoritatea sortimentelor de peste, si imbunatatirea inteligentei si somnul mai bun. La studiu au participat 500 de copii cu varste cuprinse intre 9 si 11 ani, care au fost urmariti pana la varsta de 12 ani. Pe parcursul monitorizarii au trebuit sa complete niste chestionare cu privire la cantitatea de peste consumata, iar la final au dat un test de inteligenta si li s-au testat abilitatile verbale si non-verbale. Cei care au spus ca au mancat peste cel putin o data pe saptamana au avut un scor de aproape 5 ori mai mare decat cei care au zis ca nu au consumat peste niciodata sau foarte rar, informeaza CSID. In urma unui consum ridicat de grasimi animale, ficatul produce mai mult colesterol decat este necesar. Colesterolul in exces se depune pe artere, incetinind circulatia sangelui. De aceea, mentinerea colesterolului in limite normale este esentiala pentru prevenirea unor boli grave precum accidentul vascular cerebral si ateroscleroza. Renuntarea la alimentele grase si produsele de tip fast-food sau altfel spus, adoptarea unui diete sanatoase, practicarea sportului si tratamentul recomandat de medic, atunci cand este cazul, vor contribui la mentinerea in limite normale a colesterolului. 1. Soia. Este indicata persoanelor care au colesterolul marit, fiindca izoflanonii din soia au efect antioxidant si protejeaza vasele de sange. In plus, soia contine proteine, fibre, vitamina E, acid folic, potasiu, calciu, zinc, fier, fosfor, mangan si magneziu. 2. Iaurtul. Este o sursa importanta de vitamine de tip B, zinc, potasiu, dar si de proteine. Acesta contribuie la mentinerea colesterolului in limite normale. 3. Uleiul de masline. Ajuta la reglarea presiunii arteriale, scade nivelul colesterolului, al trigliceridelor, controleaza nivelul glucozei in sange, informeaza Sfatul Medicului. . Pe langa tratamentele medicamentoase, inflamatiile pot fi tratate si cu ajutorul plantelor si alimentelor. Inflamatia este o reactie a organismului la o infectie, iritatie sau leziune. Poate afecta majoritatea organelor si tesuturilor. Se manifesta prin inrosire, febra, umflare si durere. Inflamatia poate fi acuta (raspunsul organismului la rani sau la infectii) si cronica (se manifesta prin aparitia unor efecte secundare care pot sta la baza mai multor afectiuni). Cele mai frecvente inflamatii apar la nivelul articulatiilor si se manifesta cel mai des prin dureri si prin miscari ingreunate. 1. Ghimbirul ajuta incheieturile Este un antiinflamator si un antireumatic recunoscut. Reduce inflamatiile articulatiilor, fiind recomandat adesea in artrita reumatoida. 2. Musetelul alunga durerea Datorita proprietatilor antiseptice, musetelul calmeaza durerile si reduce inflamatiile. Se foloseste extern sub forma de cataplasme si intra in compozitia bailor de leac. In uz intern, ajuta la tratarea spasmelor si inflamatiilor tubului digestiv, noteaza Click! pentru femei. . Fiecare zi iti poate aduce o noua provocare in ce priveste sanatatea. Te tai, te arzi sau faci insolatie, sunt scenarii la ordinea zilei. Iata cum le poti solutiona rapid si eficient. 1. Urzicare si muscaturi de insecte. Uleiul din frunzele urzicilor provoaca o iritatie la nivelul pielii si atunci cand te scarpini nu faci decat sa raspandesti uleiul si implicit sa amplifici senzatia de mancarime. Ceea ce trebuie sa faci imediat dupa ce te-ai iritat este sa te speli cu apa si sapun, fara sa te scarpini. 2. Taieturi. In cazul unui asemenea accident, trebuie mai intai sa speli rana cu apa oxigenata sau oricare alte solutie antiseptica. Aplica apoi un bandaj pentru a opri sangerarea si sa reduci riscul de a ramane o cicatrice. Daca vei lasa rana neacoperita, aerul va usca pielea si incetineste procesul de vindecare. 3. Apa in urechi Vara cand mergi la piscina sau la mare, poate fi foarte neplacut. Apa ramasa in ureche trebuie eliminata rapid pentru ca altfel creeaza un mediu propice dezvoltarii bacteriilor. Pentru a desfunda urechea, amesteca o lingurita de alcool cu o lingurita de otet. Pune solutia obtinuta intr-o seringa si pune cateva cateva picaturi, noteaza Sanatate.bzi.