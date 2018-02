Utile: Indiciile unei imunitati slabite; Sucul de ceapa ajuta la regenerarea parului; Beneficiile pe care varza si zeama de varza le au pentru organism si ce persoane ar trebui sa le evite

Te-ai ingrasat in mod inexplicabil. O crestere in greutate iti poate afecta activitatea inimii, creierului si altor organe, dar iti slabeste si imunitatea. Cei care racesc mai des au in comun kilograme acumulate in exces si un index de masa corporala peste 40, care conduce la aparitia unui dezechilibru hormonal. In plus, ingrasarea poate favoriza inflamatii si infectii carora sistemul imunitar le face fata cu greu. Ai un apetit crescut pentru dulciuri. Mananci prea multe dulciuri? E posibil sa te ingrasi peste masura si sa devii mai sensibila la imbolnaviri, scrie Click. Toate femeile care au implinit 20 de ani ar trebui sa ia zilnic vitamina D ca sa-si scada riscul de cancer mamar, sustine un medic brtanic. Profesorul Kefah Mokbel, medic chirurg la o clinica London Breast Clinic spune ca vitamina D ar putea salva o mie de vieti in fiecare an. Medicul a ainceput deja sa prescrie pastilele pacientelor sale si considera ca toate femeile ar trebui sa ia vitamina D, chiar si cele care nu au fost diagnosticate cu cancer de san. "Sunt de parere ca femeile care au implinit 20 de ani ar trebui sa primeasca gratis suplimente de vitamina D deoarece este foarte eficienta in prevenirea cancerului de san", spune prof. Mokbel, citat de doctorulzilei.ro. 1.Te scapi pe tine? Da, suna mai mult decat jenant, insa o mare parte a femeilor, mai exact 40% dintre cele cu varste intre 20 si 80 de ani, se confrunta cu aceasta neplacere. Iar tratamentele luate de la sine putere si absorbantele zilnice nu fac decat sa prelungeasca suferinta. Incontinenta urinara nu este o boala, ci un simptom al unei afectiuni a tractului urinar, care se manifesta prin eliminarea nedorita de urina. Asta se intampla fie cand tusesti ori stranuti, fie cand faci efort, fie cand razi sau ai vezica prea plina. Desi pare inofensiv, acest simptom poate fi cauzat si de prezenta unor tumori sau a unor boli grave, conform Libertatea pentru femei Sucul de ceapa este bogat in sulf, care previne subtierea si ruperea firului de par. Antioxidantii pe care ii contine ajuta la intarzierea firelor albe, imbunatatesc circulatia scalpului si asigura foliculilor toate elementele necesare nutritive. Ca un bonus, sucul de ceapa stimuleaza regenerarea parului, ajutandu-l sa creasca mai rapid. Sunt mai multe metode prin care il poti obtine: cu storcatorul, blenderul sau razatoarea. Alege-o pe cea care iti e la indemana, avand in vedere ca pentru ultimele doua este necesar sa strecori la final, pentru a obtine doar sucul. Acesta se foloseste proaspat, de aceea este indicat sa faci de fiecare data cantitatea necesara pentru o aplicare, informeaza Click pentru femei Varza murata este un preparat care se serveste in sezonul rece alaturi de sarmale, friptura de porc, mancare de cartofi, fasole, varza calita cu afumatura. Aceasta este bogata in substante nutritive, vitamina C, vitamina antioxidanta care ajuta la fortifierea sistemului imunitar, la revitalizare si tonifiere. Totodata, este singurul aliment de natura vegetala in care se gaseste vitamina B12 din belsug, dar si minerale, precum magneziu, acid folic, potasiu, fier, iod. Aceste oligoelementele incetinesc procesul de imbatranire, protejeaza sistemul nervos si impiedica pierderile de memorie, relateaza descopera.ro