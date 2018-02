Utile: Care sunt alimentele şi plantele care combat mahmureala; Problemele grave pe care le cauzeaza utilizarea mouse-ului. Cum trebuie folosit corect acest dispozitiv; De ce nu ar trebui sa dormi pe fata de perna din bumbac

Simptomele care anunta mahmureala sunt greata, sensibilitatea la lumina, durerile de cap, durerile musculare, scaunele apoase si scaderea abilitatilor motorii. 1. Ceaiul si apa plata. In primul rand, recomand pacientilor sa se hidrateze, spune medicul nutritionist Florin Ioan Balanica. Alcoolul provoaca deshidratarea organismului, de aceea este indicat sa consumi si apa in timpul unei petreceri, dar si a doua zi. E de preferat sa bem ceai, apa plata si sa evitam bauturile carbogazoase. 2. Bananele. Consumul de alcool accentueaza diureza, care determina o stare de deshidratare. Bananele contin potasiu, electrolit care are un rol important in amelioararea starilor de greata si de oboseala provocate de mahmureala, potrivit CSID. Consumul excesiv de alimente procesate si poluarea suprasolicita ficatul care acumuleaza toxine. Aceste alimente sustin procesul de detoxificare! 1.Fructul de avocado. Acest fruct este considerat una dintre cele mai bune surse de grasimi sanatoase, fiind un bun protector al ficatului. Un studiu efectuat in Japonia a aratat ca consumul de avocado impiedica ficatul sa acumuleze toxine. 2. Usturoiul Unul dintre cele mai puternice remedii naturale, usturoiul contribuie la intarirea sistemului imunitar, aparandu-l de virusi si bacterii. 3. Zeama de lamaie cu apa Un pahar de apa calduta cu lamaie consumat in fiecare dimineata, pe stomacul gol, elimina toxinele din ficat, stimuleaza metabolismul si ajuta digestia, informeaza Click! sanatate. . Cei de la Universitatea din Pittsburgh eu realizat un adevarat ghid de utilizare corecta a mouse-ului, care ne invata, pas cu pas, cum putem evita problemele pe care acest dispozitiv le poate cauza la nivelul mainii. Mouse-ul trebuie tinut astfel incat sa fie deplasat cu usurinta. Nu miscati numai incheietura mainii pentru a actiona mouse-ul. Faceti miscari controlate de mouse-ul folosind cotul ca punct de pivotare si mentineti incheietura mainii drepte si neutre. Asezati-va pe scaun, relaxati-va bratele, iar apoi ridicati mana de sprijin, pivotand la cot, pana cand mana ajunge sa fie fix deasupra nivelului cotului. Acolo ar trebui sa fie pozitionat si mouse-ul. Anatomia incheieturii este una curbata, astfel ca ea nu ar trebui niciodata sa intre in contac cu o suprafata plana, scrie Gandul. Ne-am obisnuit ca hainele si lenjeriile de pat sa fie, de preferat, din bumbac. Totusi, te-ai gandit vreodata ca bumbacul ar putea sa aiba efecte negative asupra sanatatii tale? Urmele de perna cu care ne trezim dimineata pe fata sunt foarte inestetice si dureaza ceva timp pana cand scapam de ele. Bumbacul este un material destul de rigid care iti poate irita tenul, mai ales daca este sensibil. Parul tau este unul dintre cele mai importante aspecte in ceea ce priveste frumusetea ta. Trebuie sa stii ca bumbacul iti deterioreaza sever parul si ii da un aspect neingrijit. Cu alte cuvinte, spre deosebire de matase, spre exemplu, bumbacul retine umezeala, iar parul tau are tendinta de ingrasare si, in timp, se deterioreaza. Daca ai parul ondulat, o sa observi ca buclele sunt distruse dimineata, scrie Diva Hair. . Cunoscuta si sub numele de "mama tuturor boabelor", quinoa a fost timp de secole hrana de baza a Incasilor. 1. Tine sub control colesterolul. Quinoa contine fibre solubile. Acestea ajuta la eliminarea excesului de grasime de fiecare data cand mancam ceva. De asemenea, cantitatea de acizi grasi pe care il contine creste nivelul de colesterol bun (HDL) si il reduce pe cel rau (LDL). In plus, antioxidantii stimuleaza metabolismul si indeparteaza grasimile care se depoziteaza pe peretele arterelor, evitand astfel infundarea lor. 2.Creste nivelul de energie. Daca exista o mancare care nu trebuie sa lipseasca din dieta unui sportiv, ea este quinoa. Bogata in proteine si aminoacizi, care sunt esentiale pentru construirea muschilor si repararea tesuturilor dupa efort fizic, quinoa actioneaza ca un stimul energic in organism, noteaza Click! pentru femei.