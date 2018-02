Utile: Cel mai bun remediu natural pentru vindecarea negilor; Ceai de ghimbir - proprietati digestive si antistres dovedite; ​Stii cat de utile sunt foile de dafin?

Bucurandu-se de minunate calitati antibacteriene si antivirale foile de dafin reprezinta un remediu bun inclusiv pentru a trata plagile, alfetel sau chiar unele probleme dentare si chiar si digestive. Reduc problemele stomacale. Alege sa bei 2 cani de infuzie de frunze de dafin pe zi sau sa le mesteci atunci cand te supara stomacul, vei observa cum simptomele se vor diminua in scurt timp. In plus, ceaiul de dafin este indicat inclusiv atunci cand esti ragusit, fiind recomandat sa faci gargara cu acest ceai, scrie Click Negii proeminenti care apar pe piele sunt de fapt niste leziuni provocate de infectiile cu virusul papiloma uman sunt foarte raspandite in randul populatiei. Pana in prezent se cunosc peste 100 de subtipuri ale acestui virus, fiecare responsabil pentru anumite imbolnaviri. Cu toate acestea, majoritatea genereaza simptome la nivelul pielii. Negii proeminenti (vulgari si seboreici) se numara printre leziunile frecvente aparute in urma infectiilor cu HPV si oricine poate fi afectat. Cu toate acestea, majoritatea negilor se pot vindeca usor si nu sunt sunt periculosi pentru sanatate, noteaza Libertatea. Radacina de ghimbir este bogata in potasiu, zinc, calciu, cupru si magneziu, vitaminele B6, C si D, precum si uleiuri esentiale cu multiple proprietati benefice, cum este gingerol, cineol, elemen, borneol, bisabolen, curcumen, phelladrene - au efect afrodisiac, actioneaza ca tonic general si inlatura oboseala si toxinele accumulate in organism. Potrivit ultimelor studii in domeniul medical, ceaiul de ghimbir dispune de efecte benefice asupra organismului: antiemetic, antiseptic, expectorant, antifungic, antiviral, analgezic, hipotensiv, antispasmodic, antiinflamatorii, antibacterian, antifebril si antiagregant plachetar, relateaza CSID. Cerealele integrale contin fibre hidrosolubile si un complex de carbohidrati care stabilizeaza nivelul insulinei. Ca urmare, nu-ti mai este atat de foame dupa ce le consumi si procesul de slabire este accelerat. Include in meniul tau zilnic ovaz, orez brun, quinoa. Nu le combina cu alimente bogate in zahar si nu le indulci. Broccoli este bogat in calciu (care ajuta la scaderea in greutate), vitaminele C, K si A. O portie de broccoli iti asigura si fibrele necesare pentru o digestie buna. Are si efect antioxidant si detoxifiant. Deci, ai motive bune sa-l incluzi in dieta ta, conform Libertatea pentru femei. Supa de pui cu taitei: ise mai spune supa de alungat raceala, iar adevarul e ca tot ce se spune despre supa de pui cu taitei nu e doar marketing destept! Aceasta fiertura sarata reuseste sa puna la loc sodiul pierdut prin transpiratie, in timp de legumele furnizeaza vitamine (alea care mai raman in urma procesului de fierbere) si proteina din pui. Proteina din pui e foarte importanta pentru ca intareste organismul, ajuta muschii sa se recompuna, iar recuperarea se face mai usor. Unii cercetatori spun ca supa de pui cu taitei, cu mirosul ei imbietor declanseaza eliminarea mucusului si, deci, elibereaza caile respiratorii, arata Click pentru femei